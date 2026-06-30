Kayseri'nin Mayıs İhracatı 302 Milyon Dolar - Son Dakika
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Kayseri'nin Mayıs İhracatı 302 Milyon Dolar

Kayseri\'nin Mayıs İhracatı 302 Milyon Dolar
30.06.2026 13:30
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Kayseri, Mayıs'ta 302 milyon dolarlık ihracat yaparken, azalma dönemsel etkilere bağlandı.

Kayseri, Mayıs ayında 302 milyon 917 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Mayıs ayında yaşanan gerilemenin dönemsel ve takvim etkilerinden kaynaklandığını belirterek reel sektörün üretim direncini koruması için finansal ve yapısal mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, rakamları ve sektörel gelişmeleri paylaştı.

Kayseri'nin Mayıs ayı ihracat performansına değinen Başkan Gülsoy, "Mayıs ayında 302 milyon 917 bin 841 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,57 oranında bir azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 110 milyon 721 bin 18 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 30,70 azalış gerçekleşmiştir." diye konuştu.

5 ayda 1 milyar 590 milyon 586 bin dolarlık performans

2026 yılının ilk 5 aylık verilerini de paylaşan Gülsoy, "Yılın ilk 5 ayında toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,54'lik sembolik bir artışla 1 milyar 590 milyon 586 bin 27 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 2,36 oranında artışla 728 milyon 783 bin 864 dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

Kayseri olarak Mart ayında dünya genelinde 143 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini ifade eden Gülsoy, "En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Irak, Hollanda, ve Romanya olarak sıralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Otomotiv Endüstrisi, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Kuru Meyve ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe azalış yaşanmıştır." dedi.

Dış ticaret verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, "Mayıs ayı dış ticaret verilerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaşanan yüzde 12,57'lik gerilemeyi, dönemsel ve takvim etkileri çerçevesinde doğru okumak gerekmektedir. Bilindiği üzere Mayıs ayı içerisinde yer alan resmi tatiller ve hemen ardından gelen Kurban Bayramı tatili, üretim tesislerimizin çalışma gün sayısını doğrudan azaltmış, lojistik süreçlerde de dönemsel bir yavaşlamaya neden olmuştur. İş günü kaybının yaşandığı bu uzun tatil periyodu, ihracat sevkiyatlarımızın haziran ayına kaymasında ve dolayısıyla mayıs ayı rakamlarının bir miktar baskılanmasında ana etken olmuştur. Ancak bu dönemsel düşüşe rağmen, sanayicimizin küresel rekabet gücü ve pazar çeşitliliği canlılığını korumaktadır. Nitekim tek bir ayda 143 farklı ülkeye ulaşmış olmamız ve ilk 5 aylık toplam performansımızın 1,5 milyar dolar barajını aşarak geçen yılın üzerinde seyretmesi, Kayseri tüccarının üretim azminin en somut göstergesidir. İhracatçılarımız, küresel pazarlardaki daralmanın, artan ham madde ve işçilik maliyetlerinin getirdiği yükün yanı sıra bu takvim engellerini de büyük bir özveriyle göğüslemektedir. İnanıyorum ki, önümüzdeki aylarda ihracat trendimiz yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayacaktır. Bu zorlu süreçte her şeye rağmen fabrikalarında çarkları döndüren, istihdamı koruyan ve dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren tüm üyelerimizi ve çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Kayseri, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Mayıs İhracatı 302 Milyon Dolar - Son Dakika

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