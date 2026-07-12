Kayseri Serbest Bölge 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri Serbest Bölge 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kayseri Serbest Bölge 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
12.07.2026 12:00  Güncelleme: 12:02
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Kayseri Serbest Bölge (KAYSER A.Ş.), 2025 yılı 30. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı. Toplantıda faaliyetler ve mali durum değerlendirilirken, Başkan Palancıoğlu bölgenin Kayseri ihracatının yüzde 25'ini karşıladığını vurguladı.

Kayseri Serbest Bölge (KAYSER A.Ş.), 2025 yılına ait 30. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı, şirket ortaklarının yoğun katılımıyla tamamlandı.

Toplantıda; Kayseri Serbest Bölgesinin 2025 yılı faaliyetleri ve mali durumu değerlendirilerek, önemli projelere imza atılacak ve Kayseri Serbest Bölgesi'ni daha iyi, daha değerli aşamalara getirecek çalışmalar üzerine bir yol haritası belirlendi. Genel kurulda görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi; bu durum sanayicilerin, ortakların ve yönetimin sergilediği güçlü sinerjiyi ve karşılıklı güveni bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplantı kapsamında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2025 yılı Kar Dağıtımının Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin İbraları, 2025 yılı Hesap ve İşlemlerine Yönelik Bağımsız Denetçi Raporuna İlişkin Bilgi Sunulması, Bağımsız Denetçi Seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

"Kayseri ihracatının yüzde 25'ini sırtlıyoruz"

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, KAYSER A.Ş.'nin başarılı ilerleyişinin güzel gelişmelerle taçlanacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi; "Kayseri Serbest Bölgesi'nde yönetimde 5. yılımızı doldurmuş bulunuyoruz. Serbest Bölgemiz, özellikle son 5 yıl içerisinde çok büyük bir atılım gerçekleştirdi ve önemli yatırımlara ev sahipliği yaptı. Bugün Kayseri toplam ihracatının yüzde 25'lik kısmını tek başımıza üstleniyoruz. Bünyemizde, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan son derece başarılı firmalar barındırıyoruz. Üretim ve istihdam odaklı çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. 30. Olağan Genel Kurul Toplantımızın şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyor; Kayseri'mizin ve ülkemizin sanayisine omuz veren, gelişimimize destek olan herkese teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Serbest Bölge 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

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