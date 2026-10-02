Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta imalat sanayisine 8 proje ORAN'dan destek aldı - Son Dakika
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Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta imalat sanayisine 8 proje ORAN'dan destek aldı

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Kayseri, Sivas ve Yozgat\'ta imalat sanayisine 8 proje ORAN\'dan destek aldı
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ORAN'ın TR72 İmalat Sanayi Ekosistemini Geliştirme Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta imalat sanayiine yönelik 13 proje yürütülüyor. Üçüncü dönemde 8 proje destek aldı; projelerle 155 kişinin doğrudan yararlanması ve 46 çalışanın beceri kazanması hedefleniyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen TR72 İmalat Sanayi Ekosistemini Geliştirme Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta imalat sanayiine yönelik 13 proje hayata geçiriliyor.

Projeler kapsamında yeşil ve yalın dönüşüm, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, OSB altyapısının güçlendirilmesi, Yeşil OSB çalışmaları, CBAM uyum kapasitesinin artırılması, kurumsal gelişim ve imalat sanayiine yönelik eğitici eğitimi gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütülecek. Projeler; İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nın tüm özel amaçlarına katkı sağlayacak. Bu istikamette bölgede imalat sanayiinin yeşil dönüşüm kapasitesi, verimlilik ve dijitalleşme düzeyi ile kurumsallaşma ve rekabetçilik seviyesi geliştirilecek.

Programın üçüncü dönem başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda 8 proje destek almaya hak kazandı. Projelerle 155 kişinin doğrudan yararlanması, bin 611 kişinin dolaylı olarak etkilenmesi, bin 176 saat danışmanlık hizmeti ve 152 saat eğitim gerçekleştirilmesi hedeflendi. Bu faaliyetlerle 46 çalışanın mevcut becerilerinin geliştirilmesi veya yeni beceriler kazanması öngörüldü.

Ayrıca 5 fizibilite raporu ve eylem planının hazırlanması hedeflenen projeler, bölgede yeşil ve yalın dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasına, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm kapasitesinin artırılmasına ve işletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesine katkı sunacak.

Kaynak: İHA
KayseriEkonomiYozgatGüncelSivasSon Dakika

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