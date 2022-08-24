Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası

24.08.2022 09:16
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,406,42
ArpaKg5,505,55

Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0060,00
SucukKg141,50181,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika

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