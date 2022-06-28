Kayseri Ticaret Odası haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik attığı adımları olumlu bulduklarını bildirdi.

KTO'nun olağan haziran ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Rusya- Ukrayna savaşında 4 ayın geride kaldığını, savaşın süresinin uzayacak gibi göründüğünü söyledi.

Savaşın enerji, gıda ve emtia piyasalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Gülsoy, bu nedenle küresel toparlanmanın geciktiğini, ortaya çıkan ekonomik hasarın da 2022'de küresel büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olduğunu belirtti.

BDDK'nın Türk Lirası kredi kullanımına yönelik kararını değerlendiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"BDDK'nin, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik attığı adımları olumlu buluyoruz. Kredilerin verimli kullanılmasını destekleyecek, üretimi ve istihdamı besleyecek bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Yapılan düzenleme ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin de önüne geçilecektir. Düzenleme ile firmaların üretime yönelik ve yatırıma yönelik fonlama ihtiyaçları ön planda tutuluyor. Bunu da isabetli buluyoruz. Türk Lirasının da güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Türkiye'de 8 milyona yakın kişinin asgari ücretle geçindiğini vurgulayan Gülsoy, enflasyon karşısında kayıpların telafi edilmesi noktasında verilecek ücret ve maaşların önem arz ettiğini ifade etti.

Asgari ücretin gelir adaletsizliği konusunda güncellenmesinin gerekliliğini anlatan Gülsoy, "Zam konusunda şuana kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirme yapılmasını istediğini söyledi. Ben her zaman söylüyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devletçi insanlarız. Devlet olmazsa inanın hiçbir şey olmaz. İş dünyası olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Gül Baklavası tescillendi

Gülsoy, daha önce yapılan başvuru sonucu Kayseri Gül Baklavası'nın tescillenerek coğrafi işareti aldığını bildirdi.

Kültüre ve yerele sahip çıktıklarına değinen Gülsoy, 2021 yılında başvurusu yapılan Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Kurşun Aşı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Tepsi Mantısı, Kayseri Fırın Ağzı Kebabı gibi yöresel lezzetlerin de coğrafi işaret tescilini aldıklarını hatırlattı.

Oda'nın başvurusuyla coğrafi işaretli ürün sayısını 12'ye çıkardıklarını ifade eden Gülsoy, Kayseri Çemeni, Kayseri Sucuk İçi, Kayseri Börek Aşı için de tescil başvurularının yapıldığını kaydetti.

Öte yandan, mecliste alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı da 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.