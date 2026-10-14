Kayseri Ticaret Odası ile Erbil heyeti 5 stratejik sektörde ön anlaşma sağladı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti, Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİSİAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileri, Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret etti. İki şehir arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri somut iş birliklerine dönüştürmek amacıyla düzenlenen B2B ikili iş görüşmeleri sonucında; tarım, inşaat, çelik kapı, PVC kapı pencere sistemleri ve hal kompleksi olmak üzere 5 stratejik sektörde ön anlaşma sağlandı, 2 firma için de bayilik hususunda mutabakata varıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat ve beraberindeki heyet, TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ve UND II. Başkanı Ergün Bilen katıldı.

Başkan Gülsoy: "Yeni hizmet dönemimizin ilk günü bereketli bir gün oldu"

Ziyarette konuk heyete Kayseri'nin köklü tarihi, sanayi altyapısı ve turizm potansiyeli hakkında bilgi veren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin Kültepe Kaniş-Karum'dan bu yana 6 bin yıllık bir ticaret geleneğine sahip olduğunu vurguladı. Başkan Gülsoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri; İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu, girişimci insan kaynağı ve üretim gücüyle sadece Türkiye'nin değil, bölgemizin de ticaret ve sanayi merkezlerinden biridir. Bizler her zaman ticaretin 'kazan-kazan' prensibine dayanması gerektiğine inanıyoruz. Erbil ile kuracağımız ticari bağların sadece mal alıp satmaktan ibaret kalmamasını; ortak yatırımlar, güçlü tedarik zincirleri ve kalıcı ortaklıklarla her iki tarafın da refahına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Yeni hizmet dönemimizin ilk günü son derece bereketli bir gün oldu. Bugün Odamızda TİSİAD Başkanımız ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcımızı ve beraberindeki heyeti ağırladık. Düzenlediğimiz B2B ikili iş görüşmeleriyle Kayserili iş insanlarımız ile Iraklı iş insanlarımızı bir araya getirerek 5 farklı sektörde iş ortaklığı anlaşma zeminini hazırladık ve protokol imzalandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun devamı da gelecek. Irak, Kayseri'mizin en önemli pazarlarından birisidir. Bölgede çok güzel dostluklarımız ve iş ortaklıklarımız var. Bunu daha yukarılara taşımak adına Ticaret Odaları olarak görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Karşılıklı ziyaretlerin şehrimize ve ülkemize büyük katkı sunacağına inanıyorum. Sağlanan 5 iş ortaklığının hayırlı olmasını diliyor, iş insanlarımızı tebrik ediyorum."

Al-Khayyat: "Güzel bir birliktelik oldu"

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat ise konuşmasında, Kayseri'de bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Elhamdülillah bugün çok bereketli bir gün geçirdik. Kayseri Ticaret Odası ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası arasında kalıcı ilişkilerin ilk temeli atıldı. İki odanın üyeleri çok güzel bir başlangıç yaptılar. 5 adet sözleşme imzalandı. Ziraat ve inşaat ürünleri ile ilgili anlaşmayı da bizzat kendim imzaladım. Çok şükür güzel bir birliktelik oldu; bunu Erbil'de de duyuracağız. Erbil ile Kayseri arasındaki ikili ilişkileri daha da ileriye taşımak adına önemli çalışmalar gerçekleştirmiştik. Siyasi zeminlerin de elvermesiyle birlikte çok güzel iş birlikleri doğacaktır. Büyükşehir Belediyesi ziyaretimizde de Kayseri ile Erbil'in 'kardeş şehir' olması yönünde meclis kararının çıktığını ifade ettiler. Erbil ile Kayseri arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması konusunda Sayın Ömer Başkanımızdan da destek rica ediyoruz. Bu verimli organizasyon için teşekkür ediyor, Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve heyetini de en kısa sürede Erbil'de ağırlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Çelik: "Ticari iş birlikleri ve protokol süreçlerini yakından takip edeceğiz"

TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ise B2B görüşmelerinin başarısını vurgulayarak, "Heyetimize B2B görüşmelerinde son derece verimli bir ev sahipliği ve bilgilendirme yapıldı. Kayseri Ticaret Odası üyeleri ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin görüşmeleri sonucunda 5 önemli ön sözleşme imzalandı. Taraflar hukuki ve idari detayları yazılı olarak olgunlaştıracaklar. Görüşmeler şu ana kadar tamamen olumlu bir seyirde ilerledi; 13 ayrı ön görüşmede karşılıklı sözler verildi. Dernek olarak bu protokol aşamalarını yakından takip edeceğiz. Kayseri firmalarımıza 2 adet bayilik verilmesi kararlaştırıldı. Erbil firmaları ile Kayseri firmalarımız arasında somut ve güçlü ticari iş birlikleri tesis edildi. Heyetimiz adına son derece bereketli ve verimli geçen bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

İkili iş görüşmeleri ihracata dönüşüyor

Konuşmaların ardından KTO üyeleri ile Erbil'den gelen sanayici ve iş insanları arasında B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Yapılan yoğun temaslar neticesinde Tarım, İnşaat, Çelik Kapı, PVC Kapı Pencere Sistemleri ve Hal Kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları sağlandı.

Ziyaret, karşılıklı plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.