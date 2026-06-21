Kayseri'ye 455 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Kayseri'ye 455 Milyon Lira Destek

Kayseri\'ye 455 Milyon Lira Destek
21.06.2026 13:05
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AK Parti Milletvekili Akar, Kayseri'ye altyapı ve ekipman desteği için 455 milyon lira sağlandığını açıkladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, büyükşehir ve ilçe belediyelerine, hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 milyon liralık destek sağlandığını bildirdi.

Akar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kente altyapı ve araç ekipman desteğinde kullanılmak amaçlı 455 milyon liralık destek sağlandığını ifade etti.

Yapılan desteğin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, şunları kaydetti:

"Kayseri büyüyor, güçleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 milyon liralık yatırım desteği sağlandı. Şehrimizin altyapısına, çevresine, kentsel dönüşümüne ve sosyal yaşamına güç katacak bu büyük destek paketinin yanı sıra iş makineleri, hizmet araçları, bedelsiz arsa tahsisleri olacak. Kayseri ziyaretleri ve şehrimize destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Milletvekili, Hulusi Akar, AK Parti, Politika, Ekonomi, Kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'ye 455 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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