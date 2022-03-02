KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

02.03.2022 09:21
KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2021 yılında yakalanan büyüme rakamlarının sanayiciye moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2021 yılında yakalanan büyüme rakamlarının sanayiciye moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odasının şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artışa dikkati çekerek, tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Sanayide kullanılan doğal gaz ve elektrik miktarında düşüş olduğunu belirten Büyüksimitci, "Geçen ay yaşadığımız kısıntılardan kaynaklı, ocak ayında bir önceki aya göre doğal gazda yüzde 27,3, elektrikte ise yüzde 15,29 düşüş var. Bu da üretimin düştüğü anlamına geliyor. Böyle bir kısıntının tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını umuyoruz." dedi.

Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Son çeyrekte yakalanan yüzde 9,1'lik büyümenin ardından 2021 yılını yüzde 11 gibi bir büyümeyle kapatmış olduk. Bu, hepimize büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. Birçok zorluğa rağmen büyümeye üretim ve ihracattan ciddi katkı gelmesi bizleri ayrıca memnun etti. Salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, bu trendin geçici olmadığını gösteriyor. Şimdi enflasyonu düşürmeye odaklanıp, büyümeyi kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Rusya- Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan sürecin barışçıl çözümle bir an önce sonlanması gerektiğini belirten Büyüksimitci, "Birçok alanda iş birliğimiz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin sürmesi halinde ülkemizde enerji, turizm ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde olumsuzluklar yaşanması muhtemeldir. Özellikle döviz kuru ve enerji fiyatlarındaki artış, aylık bazda yavaşlama eğilimi gösteren enflasyonu da yeniden tetikleyecektir. Rusya-Ukrayna geriliminin daha büyük kaosa yol açmadan, tarafların itidalli yaklaşımıyla bir an önce barışçıl çözüme kavuşmasını diliyorum." dedi.

Büyüksimitci, Kayseri'nin ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,12 artarak 268 milyon 140 bin dolara, yıllık ihracatının ise 3 milyar 640 milyon dolara ulaştığını da sözlerine ekledi.

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Kayseri Sanayi Odası, Ukrayna, Rusya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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