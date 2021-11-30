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KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı

30.11.2021 10:27
KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın'ın katılımı ile yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın'ın katılımı ile yapıldı. Meclis toplantısında konuşan Vali Günaydın; "4. organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde son 6 ayda 35'e yakın fabrikanın temeli atıldı. Dünyanın bu kadar sıkıntılı olduğu dönemde Kayseri'de bu kadar yatırım yapan herkese teşekkür ediyorum, göğsümüz kabarıyor" dedi.

KAYSO Toplantı Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, resmi görüşmelere başlanacak olan asgari ücretin çalışanları tatmin edecek şekilde olması gerektiğini belirterek; "Bildiğiniz üzere asgari ücret görüşmeleri resmi olarak bu hafta başlayacak. Sürecin kısa sürede neticeleneceğine inanıyoruz. Burada açık olacak husus çalışanlarımızı tatmin edecek ücret üzerinde anlaşmaya varılmasıdır. Ancak, beraberinde işyerlerimizin de devamlılığını koruması en önemli hususlardan biri olmalıdır. Özellikle istihdam yükü toplam üretim maliyetleri içerisinde belli bir ağırlığı geçen firmalarımızın durumu daha da dikkatli incelenmelidir. Özellikle, asgari ücret asgari ücrete ödenen vergi desteği artırılmalı, asgari ücret üzerinden alınan vergiler mümkünse kaldırılmalıdır. Ayrıca, enerji maliyetlerindeki kademeli kullanım fiyatlandırılmasına son verilmelidir, net ve anlaşılabilir olmalıdır" dedi.

Meclis Toplantısı'nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise; covid riskinin halen devam ettiğini belirterek; "Biz bugün her ne kadar tedbirlerimizi alarak yüz yüze toplanmış olsak da, covid riski hala devam ettiğini biliyoruz. Genel olarak bakıldığında vaka ve ölüm sayıları hala çok yüksek. Aslında geçen sene pandemi başladığında bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Salgının henüz bittiğini yada hızını kestiğini söyleyemeyiz. Birçok ülkede kısıtlamaların yeniden geldiği veya uçuşların yasaklandığı haberlerini alıyoruz. Bu aşamada aşıları eksik olanların aşılarını tamamlamaları önem arz ediyor. İnşallah hep birlikte temkini elden bırakmadan, kurallara uyarak, bu süreci en kısa sürede atlatmanın gayreti içinde olacağız" dedi. Pandemi sonrası küresel ekonomik yapı önemli ölçüde değişirken, küresel piyasalarda enflasyon kaygıları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmaya devam ettiğinin altını çizen Büyüksimitci; "TL'deki dalgalanma, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması, hammadde temininde ki ve maliyetlerindeki sıkıntılar, konteyner sıkıntıları ve navlun fiyatlarındaki artışlar, tüm dünyada olduğu gibi bizde de artan enerji maliyetleri, sanayicinin önünü görmesini engellerken, halkın da alım gücünü azaltıyor. Özellikle para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler ve kurdaki yüksek oynaklık reel sektörün yatırım iştahını azaltırken, sürdürülebilir büyüme beklentilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Ekim ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamları, sonraki aylarda fiyat artışlarının devam edeceğini gösteriyor. Bizim için istikrar önemlidir. Sanayiciler önünü görmek ister. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Temennimiz; piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" şeklinde konuştu. Sanayicilerin maliyetlerdeki tüm artışlara rağmen üretime ve ihracata devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Büyüksimitci; "Ülke olarak dönem dönem çeşitli zorluklar yaşasak da, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. İnşallah sizlerin de desteği ile bu süreci de en az hasarla atlatarak, ekonomimizi düzlüğe çıkaracağız. Ülke olarak bu potansiyele sahibiz" dedi. Asgari ücret ile ilgili de görüşlerini ifade eden Başkan Büyüksimitci konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Asgari ücret enflasyon üzerinde arttırılmalı. Tüm çalışanlar için asgari ücret tutarı kadar kısmının vergileri kaldırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, asgari ücret desteği artırılmalı, sanayinin üzerindeki istihdamla ilgili yükler azaltılmalı."

"Serbest bölgesiyle, 3 tane sanayi bölgesiyle hem ihracatımızı hem de istihdamımızı artırıyoruz"

Meclis toplantısına konuk olarak katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sanayicilerin her türlü sorunlarının çözümünde yanlarında olduklarını dile getirerek; "Zorlu bir dönemden geçiyoruz, çok büyük sıkıntılar içerisinde dünyanın değişimini takip ediyoruz. Çok şükür cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak bu pandemi sürecinden en az hasarla çıkmak için her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Bunun için de bizler illerimizde sanayicilerimizin en ufak sıkıntısı olduğu zaman mutlaka bizlere gelmesi için bütün iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Bu yöntemle sorunlarımızı, eksiklerimizi çok kısa bir süre içerisinde çözdüğümüzü düşünüyoruz. Rakamlara baktığımız zaman iyiyiz ama bu bize yetmez. Biz, bunu çok daha iyisini başarabilecek güce sahibiz. Bir araya geldiğimiz zaman, sırt sırta verdiğimiz zaman aşamayacağımız bir engel yok. Bugün 4 milyar dolara yakın ihracattan bahsediyoruz. Bunun bu noktaya gelmesinde sanayicilerimizin, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın çok büyük desteği var. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Bunu devam ettirmemiz, kalıcı hale getirmemiz lazım. Bunu daha iyi noktalara nasıl taşıyacağımızın yolu ve yöntemlerini de biliyoruz. İmkanlar ölçüsünde inşallah bunu da başaracağız. Bizler; serbest bölgesiyle, 3 tane sanayi bölgesiyle hem ihracatımızı artırıyoruz hem de istihdamımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri sanayisinin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Vali Günaydın; "4. organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde son 6 ayda 35'e yakın fabrikanın temeli atıldı. Dünyanın bu kadar sıkıntılı olduğu dönemde Kayseri'de bu kadar yatırım yapan herkese teşekkür ediyorum, göğsümüz kabarıyor. Daha da iyisi olacak inşallah. Bizim, organize sanayi bölgelerinde büyük, küçük, orta ölçekli yatırımcıyı tatmin edecek destekleri vermemiz gerekiyor. Kayseri olarak bu noktada güzel şeyler yapıyoruz. Dışarıdan da yatırımcının gelmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Hem kapasite artırıyoruz, hem yatırım çeşitliliğini artırıyoruz. Bizler, sizler için varız. Sizlerin sorunlarını çözmek için varız. Bu konuda da işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayicimiz kazandıkça; ilimizin sosyal ve kültürel, eğitim alanındaki ihtiyaçlarını da karşılıyor, yatırımlar yapıyor. Bunlar güzel olaylar" diye konuştu. - KAYSERİ

KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı
KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı
KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı
KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası, Asgari Ücret, Yatırım, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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