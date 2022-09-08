Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Güneydoğulu halıcıları ziyaret etti

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Güneydoğu ve Gaziantepli halıcılarla bir araya geldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Sapiyev GAİB'i ziyaret etti.

Burada Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Sapiyev, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin en üst noktalara taşınabilmesi için Türk yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtti.

Zeynal Abidin Kaplan ise Kazakistan'ın Türkiye için dost olmaktan öte kardeş bir ülke olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki karşılıklı iş hacminin geliştirilmesi için üzerlerine düşenleri yapacaklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Halı sektörü için Kazakistan pazarı bizim için büyük öneme sahip. Türkiye'nin ülke bazında en fazla halı ihraç ettiği ülkeler arasında 9. sırada yer alan Kazakistan, Güneydoğu'nun ihracatında ise 7. sırada yer alıyor. Son 12 aylık süreçte bölgemizden bu ülkeye bir önceki yıla oranla yüzde 2,2'lik artışla 43 milyon 831 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Kazakistan'a yönelik ihracatımızda düzenli bir artış söz konusu. Kardeş ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için bizler de gerekli incelemeler yaparak önümüzdeki süreçlerde buralarda ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik yatırımlar yapabiliriz. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız."