Kazakistan Ekonomisi İlk Altı Ayda %4,1 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan Ekonomisi İlk Altı Ayda %4,1 Büyüdü

14.07.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk yarısında Kazakistan ekonomisi %4,1 büyüyerek reel sektörde %5,1'e ulaştı.

Kazakistan ekonomisi, 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 4,1 büyüme kaydetti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Jumangarin, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı sunumda, bu yılın ocak-haziran döneminde ülke ekonomisinin genel durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Jumangarin, büyümenin temel itici gücünün reel sektör olduğunu belirterek, reel sektörde büyümenin yüzde 4'ten yüzde 5,1'e yükseldiğini, hizmetler sektörünün ise yüzde 3,5 büyüdüğünü ifade etti.

İnşaat, imalat sanayi, ulaştırma ve ticaret sektörlerinin en yüksek performansı gösterdiğini aktaran Jumangarin, tarım-sanayi kompleksi ile haberleşme sektörlerinde de büyümenin sürdüğünü söyledi.

Petrol dışı sektörün ekonominin ana büyüme motoru olmaya devam ettiğini vurgulayan Jumangarin, bu alandaki büyümenin yıl boyunca istikrarlı şekilde yüzde 5'in üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Yılın ilk yarısında sabit sermaye yatırımlarının yüzde 9,6 artışla 9,5 trilyon tengiye (20,1 milyar dolar) ulaştığını belirten Jumangarin, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 21,4 artarak toplam yatırımların yüzde 87'sini oluşturduğunu ifade etti.

En yüksek yatırım artışının bilgi teknolojileri ve haberleşme sektöründe 2,3 kat, inşaatta yüzde 38,7, imalat sanayinde yüzde 33,3, tarımda yüzde 24,6 ve ulaştırmada yüzde 11,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Dış ticaret hacminin ocak-mayıs döneminde 56,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Jumangarin, ihracatın 30,4 milyar dolar, ithalatın ise 26 milyar dolar olduğunu, dış ticaret fazlasının 4,4 milyar doları aştığını söyledi.

Reel gelirler ve istihdam arttı

Jumangarin, yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 10,3'e gerilemesinin etkisiyle halkın reel gelirlerinin yüzde 0,1 arttığını belirtti.

Ekonomide istihdam edilen kişi sayısının 9,4 milyona ulaştığını ifade eden Jumangarin, 1 Ocak 2026 itibarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) çalışan sayısının 4,5 milyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda halkın gelir seviyesini artırmaya yönelik kapsamlı bir planın uygulandığını belirten Jumangarin, yeni üretim tesislerinin kurulması ve yüksek verimlilik sağlayan istihdam alanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Jumangarin, ekonomik faaliyetlerde ve istihdamda kayda değer olumsuz bir etkinin gözlenmediğini de sözlerine ekledi.

KOBİ'lerin ekonomideki payı yüzde 40,9'a yükseldi

Jumangarin, girişimcilik faaliyetlerinin dış ve iç ekonomik gelişmelere rağmen olumlu seyrini koruduğunu belirtti.

Yılın ilk yarısı itibarıyla ülkedeki toplam işletme sayısının 2,9 milyona ulaştığını anlatan Jumangarin, bunun yıl başına göre 499 bin işletme veya yüzde 20,4'lük artış anlamına geldiğini ifade etti.

Jumangarin, serbest çalışan kişi sayısının 688 bin 597 olduğunu aktararak, bireysel girişimciler ile serbest çalışanların toplam sayısının 1,9 milyondan 2,3 milyona yükseldiğini söyledi.

KOBİ'lerin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının 2021'de yüzde 33,5 seviyesindeyken 2025 yılı sonunda yüzde 40,9'a çıktığını belirten Jumangarin, madencilik, inşaat, tarım, bilgi ve iletişim sektörlerinde küçük ölçekli şirket sayısının arttığını, orta ölçekli işletmelerde ise gayrimenkul, finans ve sigorta ile hizmet sektörlerinde büyümenin sürdüğünü kaydetti.

Jumangarin, kayıtlı KOBİ'lerin yüzde 60'tan fazlasının ticaret, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazakistan Ekonomisi İlk Altı Ayda %4,1 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
İsrail’in İran’ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü
Trabzonspor’da Lovik ile yollar ayrıldı Kasaya giren bonservis belli oldu Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu
Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oldu Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 17:13:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan Ekonomisi İlk Altı Ayda %4,1 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.