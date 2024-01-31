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Kazakistan'ın Ulusal Hava Yolu Şirketi Air Astana Halka Arz Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kazakistan'ın Ulusal Hava Yolu Şirketi Air Astana Halka Arz Edilecek

Kazakistan\'ın Ulusal Hava Yolu Şirketi Air Astana Halka Arz Edilecek

Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana, hisselerini halka arz etme kararı aldı. Şirketin halka arzı 15 Şubat'ta başlayacak ve hisse başına 2,13 ila 2,75 dolar arasında bir fiyat belirlendi. Air Astana'nın halka arzı, ülkenin 2021-2025 dönemini kapsayan özelleştirme planının bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

31.01.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana'nın 15 Şubat itibarıyla hisselerini halka arz edeceği bildirildi.

Air Astana'dan yapılan açıklamada, şirketin halka arzında (IPO) hisse satışlarını 14 Şubat"ta Londra'da, 15 Şubat'ta ise Kazakistan'da başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, hisse başına 2,13 ila 2,75 dolar, GDR (Global Saklama Makbuzu) için 8,50 ila 11 dolar arasında gösterge fiyat belirlendiği ve halihazırda hisse alımları için başvuruların açıldığı aktarıldı.

Öte yandan, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov da ulusal hava yolu şirketi Air Astana'nın halka arz edilmesine ilişkin hükümette toplantı yaptı. Toplantıda, Air Astana'nın halka arz edilmesinin ülkede 2021-2025 dönemini kapsayan "Kapsamlı Özelleştirme Planı"nın bir parçası olduğu belirtildi.

Kazakistan Menkul Kıymetler Borsasının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Air Astana, ilk halka arzında yaklaşık 141 milyon adi hissesini satışa sunacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kazakistan'ın Ulusal Hava Yolu Şirketi Air Astana Halka Arz Edilecek - Son Dakika
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