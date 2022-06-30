Kazdağları'ndan geçen Assos ve Troya Tünellerinin Ağustos ayında açılması bekleniyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları'dan geçen Assos ve Troya Tünelleri'nin Ağustos ayında açılması planlanıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan projenin belirtilen süreden 10 ay önce hizmete girmiş olacak. Bu sayede 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık, parti yöneticileri ve basın mensuplarıyla birlikte yüzde 90'ı tamamlanan Assos ve Troya Tünellerini inceledi.

Ayvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan Assos ve Troya Tünellerinin yapımı 2016 yılında başladı. Bin 700 metre çift tüp Assos Tüneli ve 4 bin 17 metre çift tüp Troya Tünelinin kazı+destekleme, nihai kaplama betonu ve üst yapı (asfalt) imalatları tamamlandı. Aydınlatma, havalandırma, yangın söndürme imalatları ise tüm hızıyla devam ediyor. 600 personel ve 160 iş makinesiyle 24 saat aralıksız vardiya sistemiyle devam eden tünellerin Ağustos ayında tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

Bölge turizmine ciddi katkı sağlayacak

Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacaktır.

Yol süresi 50 dakikadan 5 dakikaya

Assos Tüneli - Küçükkuyu arası 12,15 kilometre olan mesafe 2,52 kilometre kısalarak ve 9,63 kilometreye düşecek. Yolun bölünmüş olarak trafiğe açılması ile yol sürüş konforu artacak ve 50 dakika olan süre de 5 dakikaya inecek. Bu durum gidiş-geliş olarak çalışan yolda kazaları en düşük seviyeye indirerek can ve mal kaybını önleyecek. İş gücünde 72 milyon TL ve 36 milyon TL akaryakıt olmak üzere toplamda 108 milyon TL tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak.

Çevreci proje

Güzergaha ait ilk proje için kesilmesi gereken ağaç sayısı 40 bin adet civarındayken, ilgili kesimin tüneller ile geçilmesiyle birlikte kesilen ağaç sayısı 2 bin adette kalmış ve bu süreç çevre açısından en az tahribatla atlatıldı. Güncel proje tutarı 2.955.000.000 TL olup, yola ve tünellere bugün itibariyle harcanan para 2.406.000.000 TL olduğu belirtildi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas ve beraberindekiler yapımı devam eden tünellerin şantiyesine brifing aldı. Proje Müdürü Hasan Serdar Hasgül tarafından basın mensuplarına devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi ve daha sonrasında tünellerden geçildi.

Başkan Makas: "Marmara bölgesinin en uzun tünelleri"

Ayvacık ilçesinin çok kıymetli olduğunu ve tünellerle birlikte bölgeyi daha hareketli hale getireceğini belirten, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Aldığımız müjdeye göre Ağustos ayında inşallah burası tamamlanmış ve hizmete açılmış olacak. Bu tüneller bin 700 metre ve 4 bin 17 metre olmak üzere toplamda yaklaşık 6 kilometreye yakın bir uzunluk teşkil ediyor. Her bir etap ikişer tünelden meydana geliyor. Gidiş geliş toplamda 12 kilometrelik bir tünel yapısından bahsediyoruz. Bu tüneller Marmara bölgesinin en uzun tünelleri. Dünyanın en büyük köprüsünün Ege ve Akdeniz'e açılan kapısı adeta" dedi.

"50 dakika süren bu yolculuk şimdi 5 dakikaya inecek"

Başkan Makas, konuşmasının devamında ise, "Tüneller pandemiye rağmen 10 ay erken bitip inşallah Ağustos ayında hizmete girecek. Bu proje aynı zamanda yıllık 100 milyon liraya yakın iş gücü ve akaryakıttan tasarruf sağlayan insanların, vatandaşımızın zamandan tasarruf ettiği çok kıymetli bir proje. İstanbul- Balıkesir arasındaki yollar arasında duble yol olmayan tek kesim kaz dağları yollarıydı. Fakat şimdi bu tüneller ile birlikte burasıda 6 kilometrelik yerde duble bir şekilde duble yol haline geldi. Burada Ağustos ayındaki açılışa yetiştirilmesi amacıyla şu anda 24 saatlik çalışma esasına göre 600 personel alnının terini buraya akıtmaktadır. Yine aynı şekilde 160 makine ve ekipman burada hizmet vermektedir. Tünellerin açılışı ile beraber burada yaklaşık 50 dakika süren yoğun trafikte özellikle yaz aylarında turizmin yoğun olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakikaya yakın süren bu yolculuk şimdi 5 dakikaya inecek" diye konuştu. - ÇANAKKALE