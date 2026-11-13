KBB Uzmanı Cenk Evren, çınlamanın diyabet ve tiroide işaret edebileceğini belirtti - Son Dakika
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KBB Uzmanı Cenk Evren, çınlamanın diyabet ve tiroide işaret edebileceğini belirtti

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KBB Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, kulak çınlamasının tiroit ve diyabete kadar birçok sistemik hastalığa işaret edebileceğini söyledi. Evren, tek taraflı çınlamada vakit kaybetmeden KBB uzmanına başvurulması gerektiğini, şikayetlerin yaşam kalitesini düşürebildiğini belirtti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, kulak çınlamasının yalnızca kulak içi hastalıklarla sınırlı olmadığını, damar yapısındaki sorunlardan tiroit ve diyabete kadar birçok sistemik rahatsızlığın habercisi olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Evren, halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen "tinnitus"un, dışarıdan ses uyarısı olmadan çınlama, uğultu, rüzgar veya motor sesi benzeri algılarla ortaya çıkabildiğini aktardı.

Çınlamanın tek başına bir tablo olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Evren, kaynağın saptanması için kapsamlı muayene ve tetkiklerin önem taşıdığını kaydetti.

Kulak çınlamasının sık karşılaşılan nedenleri arasında yüksek sese maruz kalmanın yer aldığını anlatan Evren, "Gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve silah atışları gibi ani, şiddetli sesler iç kulaktaki hücre ve sinirlere zarar verebilir. Endüstriyel gürültü ve uzun süreli yüksek ses maruziyet de çınlama riskini artırabilir. İşitme sağlığını korumak için gürültüden uzak durulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çınlamanın yalnızca kulak hastalıklarıyla ilişkili olmadığını aktaran Evren, kan akışındaki bozulmalar, damar yapısındaki farklılıklar, stres, enfeksiyonlar, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, otoskleroz, boyun problemleri, tansiyon değişiklikleri, kulak kiri, işitme ve denge siniri tümörleri ile diyabet ve tiroit hastalıklarının da nedenler arasında yer alabildiğini bildirdi.

Evren, bazı ilaçların yan etkilerinin de çınlamayı tetikleyebildiğini vurgulayarak, "Kulak çınlaması yalnızca kulak kaynaklı bir sorun olmayabilir. Altta yatan nedenin belirlenmesi ve kişinin yaşam kalitesini etkileyen şikayetlerin değerlendirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Sigara iç kulak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor"

Tütün kullanımının işitme sağlığını olumsuz etkileyerek çınlamayı artırabildiğine değinen Evren, iç kulağın sağlıklı işleyişi için yeterli oksijen ve kan akışına ihtiyaç duyduğunu aktararak, sigaranın damar sağlığına ve vücudun oksijen seviyesine zarar verdiğini anlattı.

Her iki kulakta birden görülen çınlamaların tansiyon, yaşa bağlı işitme kaybı veya tiroit gibi sistemik nedenlerden kaynaklanabileceğine, özellikle tek taraflı çınlamalarda iç kulak ve işitme siniri yapılarının ayrıntılı muayene edilmesi gerektiğine işaret eden Evren, tek kulaktaki çınlamalarda zaman kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Çınlama şikayeti bulunan kişilerin değerlendirme sürecinde orta ve iç kulağın işitme ölçümlerini içeren odyometrik testlerden yararlanıldığını belirten Evren, hastanın durumuna göre tansiyon takibi, kan şekeri, kolesterol, karaciğer fonksiyonları ve tiroit testlerinin istendiğini, gerekli hallerde bilgisayarlı tomografi (BT) ile manyetik rezonans (MR) görüntülemelerine başvurulduğunu kaydetti.

"Psikolojik yük oluşturabilir"

Evren, rahatsızlığın iletişim kurmayı ve gürültülü ortamlarda konuşulanları ayırt etmeyi zorlaştırabildiğine işaret ederek, "Şikayetler, bazı kişilerde yalnızlık hissi ve psikolojik yük oluşturabilir. Çınlama, yaşam kalitesini belirgin biçimde düşürebiliyor. Bu nedenle belirtilerin kişinin günlük yaşamına etkisinin de değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Şikayetlerin hafifletilmesinde yüksek ses ve endüstriyel gürültüden korunmanın öncelikli olduğunu belirten Evren, kan basıncının kontrol altına alınması, tuz tüketiminin sınırlandırılması, kahve ve kola gibi sinir sistemini uyarıcı içeceklerin azaltılması gerektiğini bildirdi.

Hekim kontrolü dışında ağrı kesici kullanılmaması uyarısında bulunan Evren, düzenli egzersiz, yeterli dinlenme, stres yönetimi ve rahatsız edici durumlarda arka plan seslerinden yararlanılan maskeleme yöntemlerinin fayda sağlayabileceğini anlattı.

Evren, kulak çınlamasının doğrudan kalıcı işitme kaybı veya hayati tehlike oluşturacağı algısıyla kaygı duyulmaması gerektiğini, doğru teşhis ve yaklaşım için uzman hekim kontrolünün belirleyici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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