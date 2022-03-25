Kdz. Ereğli TSO üyeleriyle TÜYAP Fuarı'nı gezdi - Son Dakika
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Kdz. Ereğli TSO üyeleriyle TÜYAP Fuarı'nı gezdi

25.03.2022 15:07
Kdz. Ereğli TSO üyeleriyle TÜYAP Fuarı'nı gezdi

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 80 kişi ile birlikte İstanbul'da düzenlenen 44. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 80 kişi ile birlikte İstanbul'da düzenlenen 44. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

44. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde açıldı. Ulusal ve Uluslararası firmaların yer aldığı fuara yaklaşık 80 kadar TSO üyesine Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile yönetim kurulu üyesi Özgür Erdoğan'da eşlik etti. Başkan Keleş, fuarı gezerek ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret ettiklerini belirterek, inşaat sektöründe gelişen teknolojileri ve yenilikleri görüp inceleme fırsatı bulduklarını söyledi. Kdz. Ereğli ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 80 kişinin fuara katıldığını anlatan Keleş, katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gezi boyunca üyelerle tek tek ilgilenen Başkan Keleş ayrıca üyelerden gelen talepler doğrultusunda bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, fuara katılan firma sahipleri ve yöneticilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO üyeleriyle TÜYAP Fuarı'nı gezdi
Kdz. Ereğli TSO üyeleriyle TÜYAP Fuarı'nı gezdi

YORUMLAR
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Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı

Arslan Keleş, İstanbul, İnşaat, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO üyeleriyle TÜYAP Fuarı'nı gezdi - Son Dakika


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