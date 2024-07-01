Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi İşsizlere Destek Oluyor

Ekonomi

Ankara'nın Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kariyer ofisi, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyor.

Program kapsamında belediye hizmet binasında düzenlenen ve danışmanlık firmasının insan kaynakları yetkililerinin de katıldığı mülakatlar sonucu uygun kriterleri taşıyan 60 kişi yeni işiyle buluştu. İşsizlik sorununa çözüm bulabilmek için çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, bu kapsamda kariyer ofisi aracılığıyla vatandaşların iş sahibi olabilmeleri için başvuru ve yönlendirme işlemleri yaparak iş arayanlara destek oluyor.

"Çalışmalarımız devam edecek"

İlçedeki işsizliğin azalması için işveren ile iş arayanları buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "İlçemize hizmet ederken sosyal belediyecilik anlayışımız, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda aktif bir şekilde faaliyet gösteren kariyer ofisimizde işverenler ile iş arayanları buluşturarak işsizliğe çözüm bulma çalışmalarımız devam edecek. İş arayan vatandaşlarımız, kariyer ofisine, Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden de kayıt oluşturabilirler" diye konuştu. - ANKARA