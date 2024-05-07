Keçiören Belediyesi'nin Borcu 1.7 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Keçiören Belediyesi'nin Borcu 1.7 Milyar Lira

Keçiören Belediyesi\'nin Borcu 1.7 Milyar Lira

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, belediyenin önceki dönemden kalan borcunu açıkladı. Borcun 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 lira olduğunu belirten Özarslan, borçları noktası virgülüne kadar vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi.

07.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:36
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Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi'nin önceki dönemden kalan borcunu hesapladıklarını kaydederek, "Şuan belediyemizin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 liradır" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Keçiören Belediyesi'nin borcu ortaya çıktı. Noktası virgülüne tek tek belediyenin borçlarını vatandaşla paylaştıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Şuan belediyemizin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 liradır" dedi.

Talihsiz açıklama

Keçiören Belediyesi'nin borçlarını tüm Keçiörenlilerin bilmeye hakkının olduğunu belirten Başkan Özarslan, "Noktası virgülüne belediyemizin bütün borçlarını hesapladık ve hem belediye hizmet binamıza hem kaleye hem şelaleye hem de billboardlarımıza astık. Kalem kalem vatandaşlarımız görebilir. Şuan belediyemizin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 lira. Bir önceki dönem belediye başkanımız maalesef talihsiz bir açıklama yaparak, 10 milyon bir borçla belediyeyi devrettiğini söyledi. Sanırım geçmiş dönemde birlikte çalıştığı mesai arkadaşları yanlış bilgi verdi. Sonuç itibarıyla borcumuz bellidir ve noktası virgülüne kadar açıklanmıştır" dedi.

İşimiz gücümüz Keçiören

İnsanlığa hizmetin öncelik olduğu bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Özarslan, "Bir yandan her gün vatandaşlarımızla kucaklaşırken biryandan da ilçemizin geleceğini düşünerek hazırladığımız projelerimize başladık. Bizim işimiz gücümüz Keçiören olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi'nin Borcu 1.7 Milyar Lira - Son Dakika

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