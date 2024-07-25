Keçiören Belediyesi Üretici Pazarlarıyla Çiftçi ve Vatandaşı Buluşturuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Keçiören Belediyesi Üretici Pazarlarıyla Çiftçi ve Vatandaşı Buluşturuyor

Keçiören Belediyesi Üretici Pazarlarıyla Çiftçi ve Vatandaşı Buluşturuyor

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete alınan 'üretici pazarlar' sayesinde çiftçiler tarafından yetiştirilen ürünler aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşturuluyor. Gıda fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Keçiören'in farklı noktalarında kurulan üretici pazarlarıyla çiftçinin ürettiği ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

25.07.2024 13:48  Güncelleme: 13:53
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Keçiören Belediyesi tarafından hizmete alınan 'üretici pazarlar' sayesinde çitçiler tarafından yetiştirilen ürünler aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Keçiören Belediyesi, gıda fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşı doğrudan çiftçiyle buluşturdu. Keçiören'in farklı noktalarında kurulan üretici pazarlarıyla vatandaş, çiftçinin ürettiği ürünlere aracısız ulaşabiliyor. Hem üreticilerin gelir elde etmesini hem de vatandaşın uygun fiyata taze sebze ve meyve alışverişi yapabilmesini sağladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Çiftçilerimizin yıl boyunca emek vererek ürettiği ürünler değer bulsun, vatandaşımız da daha uygun fiyata taze sebze ve meyve tüketsin istiyoruz" dedi.

Haftanın üç günü kuruluyor

Ankara ve çevre illerde faaliyet gösteren çiftçilerin ürettikleri mahsulleri tarladan sofraya aracısız ulaştırmak için Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki üç semt pazarına kurulan Üretici Pazarları hizmet vermeye başladı. Pazartesi Aktepe Demokrasi Semt Pazarı, salı Fatih Semt Pazarı, cumartesi günleri İncirli Semt Pazarı'nda yerlerini alan üreticiler ürünlerini satışa çıkardı. Salatalıktan domatese, biberden fasulyeye varıncaya kadar birçok ürünün yer aldığı Üretici Pazarları vatandaşın yüzünü güldürürken mahsulleri tarlada kalmayan üreticileri de mutlu etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi Üretici Pazarlarıyla Çiftçi ve Vatandaşı Buluşturuyor - Son Dakika

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