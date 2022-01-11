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Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu - Son Dakika

Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu

11.01.2022 12:29
Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde ekimi yapılan kekik bitkisine şimdiden pazar bulundu.

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde ekimi yapılan kekik bitkisine şimdiden pazar bulundu.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hibe desteğiyle Yazıhan İlçesi'nde kekik eken üreticiler, geçen yıl üretimine başladıkları kekiklere, bu yıl hasat dönemi öncesi ürünlerini değerinde satacak olmanın sevincini yaşıyor.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal projeyle ilgili bilgiler vererek, "İl Müdürlüğümüz, Yazıhan Belediyesi ve Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi ile istişare ile hazırladığımız ve Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında, Yazıhan İlçemizde 5 dekar alanda kekik ekimini gerçekleştirdik. Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nden temin ettiğimiz 40 bin adet fideyi toprakla buluşturduk. Bakanlığımızın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bize yüzde yüz hibe sağladı. Yazıhan Belediyesi bitkilerin sulamasında destek oldu. Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri bitkilerin bakımını ve hasadını üstlendi. Neticede istişareli ve başarılı bir iş ortaya çıkardık. Projemizin artarak devamı için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz " diye konuştu.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de, "Gelecek yıllarda kekikten çeşitli ürünler elde etmeyi planlıyoruz. Kurutma tesisi yapacağız. Yağ çıkarmak için makineleri tedarik edeceğiz. Kadın girişimciler kekikten yağ çıkarılması, kurutulması ile kekiğin pazarlanması konusunda çalışacaklar. Girişimci Kadın Kooperatifine İlçe merkezindeki kapalı pazar yerinde alan tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Raziye Köse ise kooperatifi üç yıl önce ev kadınlarına gelir sağlamak amacıyla kurduklarını belirterek "Geçmiş yıllarda kurutmalık amacıyla sebze ekerek, kadınlara ek gelir sağladık. İkinci iş olarak kekik ekmeye karar verdik. Kekik yöremizde ilk defa ekildi diyebiliriz. Kekik çok narin bir bitki, gölgede kurutulması gerekiyor. İki defa hasat yaptık. Kurutulmuş olarak 500 kilogram kekik elde ettik. Yazın kekiğin kilogramını yaş 25 liradan sattık. Kekiğin çoğunu kuruttuk. Pazarlamada geçen yıl sıkıntı yaşadık, yeniydik, tanıtımını iyi yapamadık, ucuz sattık. Bu yıl satacağımız yerler, tüccarlar hazır, irtibat halindeyiz. Bu yıl hasat dönemi öncesi ürünleri değerinde satacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Kekikten çok güzel para kazanacağınız inşallah" dedi. - MALATYA

Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu
Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu
Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu

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Yazıhan, Malatya, Hasat, Kekik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu - Son Dakika Ekonomi


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