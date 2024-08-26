Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Göynük kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu

Ekonomi

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Göynük Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında yapımında sona gelinen Göynük kapalı pazar yerinde çalışmaları inceleyen Başkan Yardımcısı Gül, belediye fen işleri müdürü Balaman'dan bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Gül, vatandaşların en kısa sürede kapalı pazar yerine kavuşacaklarını söyledi.

Daha sonra Kuzdere Mahallesi Ballıtaş Caddesi 1062 Sokak'a geçen Gül, kilitli yol kaplama çalışmalarını inceledi. Gül, belediye personeli ile sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Başkan Yardımcısı Gül'e, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman eşlik etti. - ANTALYA