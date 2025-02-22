Kemer Turizm Komitesi Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında kurulan Kemer Turizm Komitesi aylık toplantısını gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kemer'in genel sorunları ve çözüm noktaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Turizm sezonu öncesinde genel değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir, VisitKemer projesi ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kemer tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, STK'lar ve turizmcilerin iş birliğince başlatılan VisitKemer projesinde ilk altı aylık süreçte çok önemli yol kat edildiğini belirten Efir, "Şu anda altı aylık süreçte 1.5 milyonluk görüntüleme var. Kemer'in tanıtımı için çekilen videolar sosyal medya hesaplarında çok fazla izlenme alıyor. Doğru yoldayız. Tur operatörleri ile protokol anlaşmaları da yaptık. Operatörler, VisitKemer projesi kapsamında çekilen fotoğraf ve videoları kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bizden istiyor. Kemer'i en iyi şekilde tanıtmak için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Kemer'de bir otelde Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir'in yanı sıra, STK temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ANTALYA