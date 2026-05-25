Kemeraltı Çarşısı\'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş yoğunluğu başladı. Yüzyıllardır kentin ticaret ve kültür merkezi olan çarşı, bayramlık kıyafetten ikramlık şekerlemelere kadar geniş ürün yelpazesiyle İzmirlilerin akınına uğruyor.

Deniz kıyısında bir liman bölgesi olarak kurulan ve zamanla genişleyerek Ege'nin en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüşen 17. yüzyıldan kalma Kemeraltı Çarşısı, dar sokakları ve asırlık hanlarıyla bayram öncesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çarşıda bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan ikramlık şekerlerin kilogramı 200 TL ile 450 TL, lokumlar 200 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla tezgahlardaki yerini aldı. Kuru yemiş tezgahlarında standart karışık paketler 400 TL ile 500 TL, lüks karışımlar 800 TL ile bin 200 TL, ay çekirdeği 120 TL ile 150 TL, leblebi ise 140 TL ile 180 TL arasında satılıyor.

Giyimciler sokağında ise bir çocuğun bayramlık kombini ortalama bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişirken, yetişkin kıyafetleri 400 TL ile bin 500 TL arasında alıcı buluyor.

Son bir haftadır işlerde ciddi bir yükseliş olduğunu belirten çarşı esnafı Mustafa Çoban, "Şeker çeşitleri, çikolata, kolonya, çerez ve kuru meyve satışlarında özellikle son 5-6 gündür normalin üzerine çıktık. Yarın arife, öbür gün bayram, şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Çeşitlerimizle her bütçeye uygun şekilde halka hitap etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarda özellikle son 2-3 yıldır bir yükseliş olmaması bizi mutlu ediyor. Tüm çikolata ve şeker çeşitlerimizde kalite ile fiyat dengesini koruyarak ticaretimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Fiyatlar şeker çeşitlerinde 250 TL'den başlayıp 450 TL'ye kadar, çikolata çeşitlerinde ise 450 TL'den bin TL'ye kadar değişiyor. Lokum grubunda 200 TL'den 750 TL'ye kadar, karışık çerezlerde ise lüks seçeneklerle birlikte 400 TL'den bin TL'ye kadar çeşitlerimiz mevcut. Çerez, kahve, lokum ve çikolatada fiyatları uygun tutmaya özen gösteriyoruz. Kalan 2 günü de en iyi şekilde değerlendirerek bayrama girmek istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar bayram tatilini değerlendiriyor

Kemeraltı'nın çok yoğun olduğunu ve alışveriş yapan turistlerin de bulunduğunu ifade eden Yakup Ağustos, "Gerçekten çok farklı bir bayram geçiriyoruz. Tatilin bir hafta olması büyük bir avantaj oldu. Çocuğumuzla okul tatilini değerlendirmek istedik. Kitap aldık, ardından Kızlarağası Hanı'nı ve Kadifekale'yi gezmeye geldik. Ortam çok güzel, herkesi Kemeraltı'na davet ediyoruz. Buradan Kuşadası'na gideceğiz. Sahilde oğlumla futbol oynamayı ve denize girmeyi düşünüyoruz. Ailecek bizi güzel bir bayram bekliyor" diye konuştu.

Kızı Ece'nin istediklerine bakmak üzere çarşıya gelen Fethiye Akarsan Ergün ise bölgede aşırı bir yoğunluk yaşandığını belirterek, uygun ürünler bulmaları halinde alışveriş yapacaklarını söyledi. Annesiyle birlikte çarşıyı gezen Ece Ergün de alanın büyüklüğünden dolayı gezecek çok yerleri olduğunu ve bayramı kutladığını dile getirdi.

Bayram alışverişi için Çeşme'den gelen İlknur Biçer bayram şekeri aldıklarını ifade ederken, oğlu Eymen ise annesinin kendisine dondurma ve bayramlık kıyafet alacağını, ardından akrabalarıyla vakit geçirmek üzere Denizli'ye gideceklerini söyledi. - İZMİR