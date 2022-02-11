Kenevirin tekstilde kullanılmasına yönelik stratejik adımlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun ve çevresi menşeli kenevirin tekstil sektöründe değerlendirilmesi adına adımlar atıp bu yönde stratejiler geliştiriyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir çeşitleri "Vezir" ve "Narlı"yı geliştirerek tescilleyen OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün kılavuzluğunda Samsun ve çevresindeki kenevirin endüstrileşmesi için yoğun bir akademik çalışma yürüten ve geniş bir iletişim ağı kurmaya özen gösteren OMÜ, tekstil sektöründe dünyaca ünlü birçok marka ile çalışan Uğur Balkuv Triko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv ve şirket yetkililerini ağırladı.

Bu kapsamda OMÜ Rektörlüğünü ziyaret eden Başkan Uğur Balkuv ve beraberindekiler, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç'ın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya geldi.

Rektörlük makamındaki ziyarette, ülkemizde tekstil sektöründe önemi giderek artan kenevirin bu alanda kullanımının yaygınlaştırılması yönünde neler yapılacağı ve bu çerçevede güncel gelişmeler üzerinde duruldu. Görüşmede Başkan Uğur Balkuv, çevre dostu pek çok özelliğe sahip kenevirin moda sektöründe payının arttırılması hakkındaki fikir ve deneyimlerini aktardı.

"OMÜ olarak kenevir konusunda Samsun ve bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeye ve dikkatleri bu coğrafyaya çekmeye çalışıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ünal da kenevirin tekstil üretimi ve tasarımı için kullanımında OMÜ olarak Samsun ve bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeye ve dikkatleri bu coğrafyaya çekmeye çalıştıklarını vurguladı. Rektör Ünal, kenevir tarımının desteklenmesiyle beraber "yeşil hazine" olarak adlandırılan bu bitkinin ülkemiz açısından hem ekolojik hem de ekonomik olarak çok önemli avantajlar ve kazanımlar sağlayacağını dile getirdi. - SAMSUN