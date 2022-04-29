"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında - Son Dakika
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"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

29.04.2022 11:39
"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

GittiGidiyor, alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdiği keyifli ve bilgilendirici sohbetlerine "Keşfedecek Çok Şey Var - Teknoloji" serisiyle devam ediyor.

GittiGidiyor, alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdiği keyifli ve bilgilendirici sohbetlerine "Keşfedecek Çok Şey Var - Teknoloji" serisiyle devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, serinin yeni bölümünde NFT'nin ne olduğu ve bir yatırım aracı olarak uzun vadede ekonomi üzerindeki etkisi konuşuldu.

Necdet Çalışkan moderatörlüğünde, Blockchain & Kriptopara Eğitmeni Devrim Danyal konukluğunda gerçekleştirilen podcast yayınında, sanat ve teknoloji dünyasının popüler yatırım aracı olan NFT'nin ne olduğundan, sanatın yanı sıra finans ve eğitim gibi kapsadığı alanlardan ve 2020'den bu yana hızla yükselişe geçen NFT pazar büyüklüğünden bahsedildi.

NFT'nin sadece sanatla sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Danyal, gelecekte tapu ve ruhsat gibi belgelerin de NFT'ye dönüşeceğine dikkati çekti ve bu belgelerin dijital kullanımına değindi.

Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a ve teknoloji serisine Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

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Kripto Para, Ekonomi, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin yeni bölümü yayında - Son Dakika


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