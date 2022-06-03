"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında - Son Dakika
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"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

03.06.2022 14:14
"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

GittiGidiyor, alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdiği bilgilendirici sohbetlerine "Keşfedecek Çok Şey Var-Teknoloji" serisiyle devam ediyor.

GittiGidiyor, alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdiği bilgilendirici sohbetlerine "Keşfedecek Çok Şey Var-Teknoloji" serisiyle devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, serinin 20'nci bölümünde çocukların olduğu kadar ebeveynlerin de teknolojiyle olan etkileşimlerinde dikkat etmesi gereken konulardan ve teknolojinin verimli kullanımından bahsedildi.

Necdet Çalışkan moderatörlüğünde, dijital içerik yöneticileri Derya Divrikli ve İpek Süer'in konuk olduğu podcast yayınında, teknoloji çağına ebeveynlerin nasıl uyum sağlaması gerektiği, çocuklar için sağlıklı teknoloji kullanımı ve kadınların teknoloji sektöründeki yeri konuşuldu.

"Teknolojik Anneler"in geçmişine de değinen Divrikli ve Süer bu alanda gerçekleştirdikleri eğitimlerden ve gelecekte planladıkları projelerden de bahsetti.

Her yeni bölümde, önemli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a ve teknoloji serisine Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin yeni bölümü yayında - Son Dakika


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