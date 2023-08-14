KESK, Hükümetin Memur Zam Teklifini Kabul Etmedi - Son Dakika
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KESK, Hükümetin Memur Zam Teklifini Kabul Etmedi

Son Güncelleme: 14.08.2023 18:29

Hükümetin memur ve memur emeklisine yaptığı zam teklifi sonrası KESK'ten grev kararı geldi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek 16 Ağustos'ta iş bırakma kararı aldı. Teklifte, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam öngörülmüştür.

Hükümetin memur ve memur emeklisine yaptığı zam teklifi sonrası KESK'ten grev kararı geldi. Teklifin kabul edilemez olduğunu belirten konfederasyon, 16 Ağustos'ta iş bırakma kararı aldı. Memur'a yüzde kaç zam verilecek? İşte, detaylar?

MEMUR'A YÜZDE KAÇ ZAM VERİLECEK?

Memur ve memur emeklisinin 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün 2. kez bir araya gelirken, hükümetin ilk teklifi de açıklandı. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif edildi. Teklif sonrası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) grev kararı aldı.

KESK'ten yapılan açıklamada, "Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için %14, ikinci altı ay için %9, 2025 yılı ilk altı ayı %6, ikinci altı ay için %5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz." denildi.

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Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KESK, Hükümetin Memur Zam Teklifini Kabul Etmedi - Son Dakika


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