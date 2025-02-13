Kesme Gül İhracatı Düşerken Üretim Artıyor

Ekonomi

Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen gülde, Türkiye'nin 5 yıllık ticaret hacmi 18 milyon doları buldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, kesme gül üretiminde son 5 yılda dalgalı bir seyir gözlendi.

Türkiye'de, söz konusu dönemde yaklaşık 270 hektar alanda, 523 milyon 26 bin 808 adet kesme gül üretildi.

Kesme gül üretimi, geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 16,6 artarak, 105 milyon 771 binden 123 milyon 359 bin adede yükseldi. Söz konusu üretim 2022'de 99 milyon 418 bin, 2021'de 101 milyon 204 bin ve 2020'de 93 milyon 274 bin olarak gerçekleşmişti.

En fazla ihracat Irak'a

Son 5 yıllık dönemde, toplam 2 milyon 921 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın, 441 bin 741 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan gül ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 28,7 düşüş gösterdi. İhracat rakamları 2023'te 620 milyon 28 bin dolar, 2022'de 555 bin 928 dolar, 2021'de 775 bin 927 dolar ve 2020'de 527 bin 648 dolar olarak kayıtlara geçti.

Kesme gülde, geçen yıl en çok ihracat 148 bin 732 dolarla Irak'a yapılırken, bu ülkeyi 127 bin 424 dolarla Türkmenistan izledi.

En fazla ithalat Hollanda'dan

Gülde son 5 yılda yaklaşık 15 milyon 42 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yılki ithalat, 4 milyon 384 bin doları buldu. 2023'te 3 milyon 238 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2022'de 2 milyon 746 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. 2021'de ise 2 milyon 481 bin dolar ve 2020'de 2 milyon 198 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl en fazla ithalatın yapıldığı ülke ise 3 milyon 491 bin dolarla Hollanda oldu, bu ülkeyi 415 bin 454 dolarla Kenya takip etti.

Böylece gülde, son 5 yılda toplam 17 milyon 967 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

"İç piyasada geçtiğimiz yıl kesme güle talep arttı"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kesme çiçeklerde Türkiye'de en çok karanfil üretildiğini bildiren Akcan, en çok üretim artışının ise şebboyda gözlendiğini belirtti.

Süs bitkilerinde ihracatın dalgalı bir seyir izlediğine işaret eden Akcan, şunları kaydetti:

"Gülde hem üretim hem de ithalat artmış, buna karşılık ihracat azalmış. Bu durum iç piyasada geçtiğimiz yıl kesme güle talebin arttığını gösteriyor. Bunun sebebi, kesme gülün orkide gibi diğer süs bitkilerine nazaran fiyatının daha ulaşılabilir olması. İç piyasada alıcılar, yüksek fiyatlara satılan orkide benzeri ürünler yerine, adet güle yönelmiş durumda. Orkide üretiminde 2023 ve 2024 yıllarında değişiklik olmaması ve ithalatının düşmüş olmasından anlıyoruz. Buna karşılık orkide ihracatımız 2023'e göre artmış. Yani ihracatta gülün yerini, daha fazla fiyatta satışa sunulduğu için iç pazarda satışı zorlaşan orkide gibi ürünler almış. İnsanlar 1500 lira civarında orkide alacağına, yaklaşık 350 liraya tek gül almaya yönelmiş."

Kesme güle ilişkin son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları şöyle:

2020 2021 2022 2023 2024 Toplam İhracat (dolar) 527.648 775.927 555.928 620.028 441.741 2.921.272 İthalat (dolar) 2.197.606 2.480.749 2.745.817 3.237.894 4.384.187 15.046.253 Üretim (adet) 93.274.056 101.204.410 99.417.885 105.771.175 123.359.282 523.026.808

Kaynak: AA