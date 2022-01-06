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KFMİB Başkanı Sevinç, 2021 yılı fındık ihracatı rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KFMİB Başkanı Sevinç, 2021 yılı fındık ihracatı rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

06.01.2022 11:09
KFMİB Başkanı Sevinç, 2021 yılı fındık ihracatı rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2021 yılı fındık ihracatında yaşadıkları başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, " Dış ve iç tüketimde tonaj artışı sağlanması gelecek açısından sektörün ve üreticilerimizin garantisidir.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2021 yılı fındık ihracatında yaşadıkları başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, " Dış ve iç tüketimde tonaj artışı sağlanması gelecek açısından sektörün ve üreticilerimizin garantisidir." ifadesini kullandı.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 344 bin 370 ton iç fındık ihracatıyla miktar bazında cumhuriyet tarihi rekorunu oluşturan 2021 yılı rakamlarının, rehavete kapılmadan doğru analiz edilmesi gerektiğini aktardı.

Nadide bir ürün olan Türk fındığının tüketiminin artırılamadığı takdirde ilgili tüm kesimlerin büyük sıkıntılarla karşılaşabileceğini ifade eden Sevinç, başta ihracat olmak üzere genel fındık tüketiminde artış sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sevinç, 2021 yılı ihracatının rekor seviyede gerçekleşmesinin beklenen bir sonuç olduğuna işaret ederek, "Bu başarıya ulaşılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dış ve iç tüketimde tonaj artışı sağlanması gelecek açısından sektörün ve üreticilerimizin garantisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek tonajdaki ihracatın ancak üretim, yani rekolte artışı ile sağlanabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Sevinç, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan 2021 yılı ürünü rekoltesi konusundaki tartışmalara değindi.

İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatçı birliklerinin, sektörü ve devleti bilgilendirme görevini yerine getirirken şartlar ne olursa olsun asla hatalı bilgi vermediklerinin bir kez daha tescil edilmiş olduğunu aktardı.

Sevinç, 2022 yılı ihracatının da rekorlar kıracağından şüphe duymadığını belirterek, 2022 sezonu rekolte tahmini için henüz çok erken olduğunu ancak iyi hava şartlarının yeni bir rekorun habercisi olabileceğine işaret etti.

Elde edilen bu başarıların sürdürülebilmesinin, ancak üretim altyapısını gerçekleştiren fındık üreticilerinin şimdiden yeni ürün için bahçelerinde gerekli bakım, ayıklama ve kış gübrelemesi gibi konularda etkin çalışmalar yapmalarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Sevinç, "Son yıllardaki gelişmelere bakıldığında, üreticilerimizin bu bilinç ile hareket edeceklerine olan güvenimiz tam. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kesim ve kurumların da gerekli ikaz ve teşviklerde bulunması, sektörümüzün ve ülkemizin menfaatine olacağı tartışma götürmeyecek bir gerçektir." ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet, Karadeniz, İhracat, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KFMİB Başkanı Sevinç, 2021 yılı fındık ihracatı rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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