Khimki'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Khimki'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı

Rusya'nın Khimki şehrinde, Rosatom destekli 3D baskı atölyeleri içeren özel eğitim merkezi kuruldu.

27.02.2025 11:16
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeybatısındaki Khimki şehrinde, "Çocukluğumun Şehri" özel eğitim kurumunda Genel Erişimli Üretim Teknolojileri Merkezi (GEÜTM) açıldı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, merkez, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Yakıt Bölümü'nün desteğiyle kuruldu.

Açılış etkinliğine "Rosatom" Katkı Teknolojileri İş Birimi Direktörü İlya Kavelaşvili ve "Çocukluğumun Şehri" Direktörü Natalia Andreyeva katıldı.

Etkinlik kapsamında, çocuklara 3D modelleme ve 3D yazıcılarla baskı yapma atölyeleri düzenlendi.

Khimki'deki Katkı Teknolojileri Merkezi, çocuklar için Rosatom desteğiyle kurulan ikinci benzer proje olmakla beraber ilk merkez Krasnogorsk'ta açılmıştı.

Proje, anaokulundan işletmeye kadar katkı teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ekosistemin önemli bir parçası olma niteliğini taşıyor.

Çocuklar, merkezde mühendislik fikri ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. 2025 yılında Rosatom, bu merkezlerin ağını genişletmeyi ve Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde açmayı planlıyor.

Merkezde, Khimki şehrine yakın bölgelerde yaşayanlar, Moskova bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler ile konuya ilgi duyan herkes katkı teknolojileri hakkında bilgi edinerek 3D yazıcılarla çalışabilecek.

Rosatom Katkı Teknolojileri İş Birimi Direktörü İlya Kavelaşvili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, geleceğin mühendislerini ve mucitlerini geliştirecek bir ekosistem kuruyoruz. Bu, her aşamada bir bireyin katkı teknolojilerin ne olduğunu anlamasını, mühendislik fikri becerisini geliştirmesini ve ardından bu teknolojiyi çalışacağı işletmelerde üretim süreçlerine entegre etmesini sağlamak için gerekli. GEÜTM, yüksek modern teknolojiler alanında sürekli eğitim anlayışını benimsiyor. Bu, ülkemize uzun vadede teknolojik egemenlik ve ekonomik liderlik kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Kar amacı gütmeyen özerk eğitim kuruluşu "Çocukluğumun Şehri" Direktörü Andreyeva da merkezin açılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Katkı teknolojilerin erken yaşta öğretimi, yaratıcı düşünebilen ve bilim, mühendislik ve sanatın kesişim noktasında sorunları çözebilen yeni bir mucitler kuşağı oluşturuyor. Krasnogorsk'taki başarılı iş birliğimizden elde ettiğimiz deneyimlere dayanarak, teknolojilere erken yaşta olan ilginin çocukların potansiyelini nasıl ortaya çıkardığını görmekteyiz. Bu, küresel rekabet edebilirlik yolundaki mantıklı bir adımdır."

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Khimki'de Yeni Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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