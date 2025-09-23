Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu

Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
23.09.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert, Wuppertal Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı.

Alman otomotiv kilit parçaları tedarikçisi Kiekert, iflas başvurusunda bulundu.

OTOMOTİV TEDARİKÇİSİ KİEKERT İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Alman basınında yer alan haberlerde, otomotiv kilit sistemleri konusunda uzmanlaşmış Kiekert'in Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

1857'de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyor.

ALMANYA'DA İFLAS EDEN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı. Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan söz konusu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin 29 büyük iflasla en büyük paya sahip olması dikkati çekti.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede ocak-haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı.

Kaynak: AA

Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş Mourinho’dan Fenerbahçe’ye olay sözler Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
Okan Buruk’tan 6 puanlık fark için açıklama Okan Buruk'tan 6 puanlık fark için açıklama
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Filistin çağrısı: Artık ateşkes ilan edilip İsrail güçlerini çekmeli Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Filistin çağrısı: Artık ateşkes ilan edilip İsrail güçlerini çekmeli
Aylar sonra ortaya çıktı Solskjaer, Süper Lig’in yeni yıldızını Beşiktaş’a istememiş Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
Osimhen ne zaman geri dönecek Okan Buruk müjdeyi verdi Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor
18:12
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
17:45
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
17:39
“Soğuk Savaş“ programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
"Soğuk Savaş" programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 20:44:25. #7.13#
SON DAKİKA: Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.