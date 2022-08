Kiğılı'dan "Aldıkça Kazandıran Kampanya"

Kiğılı'nın, İlkbahar/Yaz koleksiyonunda tişört, gömlek, bermuda ve pantolonlarda geçerli "Aldıkça Kazandıran Kampanya"sı devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı'da sezonun trend parçalarında geçerli kampanya ile üçlü alımlarda geçerli tişörtler 119,90, gömlekler 189,90, bermudalar 299,90 ve pantolonlar 399,90 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınıyor.

Kampanya, aynı veya farklı kategorilerdeki ürünleri alan erkeklere yazın keyfini Kiğılı şıklığıyla tamamlama fırsatı veriyor.

Sonbahar-kış sezonu öncesi gardırobunu yenilemek isteyen erkekleri trend parçalarla buluşturan Kiğılı, indirim çeşitliliğini sürdürüyor. Takım elbise, ceket, mont, klasik pantolon ve yelekte geçerli kampanya kapsamında, net yüzde 40 indirime ek 2 ve üzeri ürün alışverişlerinde kasada yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Yılın her mevsiminde erkek modasına yenilikçi ürünlerle fark getiren marka, müşterilerine geniş seçenek sunuyor. Günün her vaktinde ve her yerde kullanım kolaylığı sağlayan ürünler, farklı zevklere hitap eden renk ve desen seçenekleriyle de şıklığa vurgu yapıyor.

Ürünlerin yıpranmaya dayanıklı kumaş yapısı, uzun yıllar kullanım fırsatı vererek kaliteyi sürdürülebilir kılıyor.