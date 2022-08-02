Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında - Son Dakika
Üye Girişi

Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında

02.08.2022 14:08
Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında

Kiğılı, tarza yenilikçi yorum getiren gömlekleriyle sıcak havalarda ferahlığın kapısını aralıyor.

Kiğılı, tarza yenilikçi yorum getiren gömlekleriyle sıcak havalarda ferahlığın kapısını aralıyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı'nın her vücut tipine uyumlu gömlekleri, günün her anında rahatlığı taşımayı mümkün kılıyor. Yaz mevsiminin canlandıran enerjisini yansıtan gömlekler; renk çeşitliliği, desen, kumaş ve model seçenekleriyle her zevke hitap ediyor. Mevsimin vazgeçilmez parçaları arasında kalan keten gömlekler ise "en doğru" ve "havalı" seçeneklerin başında geliyor.

Kiğılı gömlekler, çizgisel detaylarıyla güncel trendleri yansıtıyor. Yüksek pamuk oranı sayesinde rahat, sıcak havalar için ideal olan Kiğılı gömlekleri, doğadan esinlenen çizgilere sahip.

300 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo hizmeti

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler, kigili.com adresinden de satışa sunuluyor.

Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler, "Akllı Alışveriş" uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor.

kigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, 300 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti de alınmıyor.

YORUMLAR
500
AVM asansöründe sıra kavgası kamerada AVM asansöründe sıra kavgası kamerada 'Yakalanınca para teklif ettiler...' Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi 'Yakalanınca para teklif ettiler...' Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi
Kaynak: AA

alışveriş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:08:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement