Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun

Yeni yıla dakikalar kala 1 Ocak 2022'den itibaren elektrik ve doğal gaza yüksek oranlarda zam yapıldığı açıklandı.

''ÜMÜKLERİNİ SIKTIN''

Bunun üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu zam kararlarını sosyal medya hesabından eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdiği mesaj şöyle:

"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.

Bu millete huzur olmadıkça, Saray'ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!"