Kılıçdaroğlu'nun Yap-İşlet-Devret projeleriyle ilgili eleştirisine Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Yalanlar söylemekten bıkmadılar

Ankara'dan İstanbul'a tarifeli uçakla 18.45'te gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Sivil havacılıktaki gelişmeleri ve hayata geçirilen yeni projeleri değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret projelerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili de konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NI 34 BİN 164 YOLCU KULLANDI

Bu yıl Tokat ve Rize- Artvin havalimanlarını hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, " Tokat Havalimanı'nı hizmete açalı yaklaşık 2,5 ay oldu. Tokat Havalimanı'ndan 377 uçuşla tam 21 bin 505 vatandaşımızı Tokat ile buluşturduk. Rize-Artvin Havalimanı'nı da 14 Mayıs'ta başarılı bir şekilde hizmete aldık. Yaklaşık 3 hafta oldu. Burada da toplam 305 uçuşla 34 bin 164 vatandaşımızı Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanmış oldu. Bu yılsonu itibariyle de Çukurova Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var" diye konuştu.

"YATIRIMLARIN YÜZDE 20'Sİ YAP-İŞLET-DEVRETLE YAPILDI"

Adil Karaismailoğlu, hayata geçirilen yatırımların yaklaşık yüzde 20'sinin 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığını ve ilave finans modelleri üreterek yatırımların hızlandırıldığını aktardı. Karaismailoğlu, " Çanakkale Köprüsü'nü 2,5 milyar euroluk projeyi 4 yıl gibi kısa bir sürede vatandaşımıza kazandırıyoruz. İstanbul Havalimanı tam 10 milyar euroluk bir yatırım devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılıp vatandaşımızın hizmetine giriyor. 120 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanını ülkemize kazandırdık. Yapım sırasında devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar euro bir yatırım yaptık ve 26 milyar euroluk da işletme süresi boyunca devlet kira geliri alacak. Bu kadar başarılı bir proje ve biz direkt nakit akışı sağlayacağız ülkemize. Türkiye'nin yüzyıllar boyu hizmet edecek çok kıymetli projeleri. Antalya Havalimanı... 765 milyon euroluk bir yatırımı devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaptıracağı ve bunun üzerine yatırım miktarını yükleniciye ödettiriyoruz. İşletme süresi boyunca 8.5 milyar euroluk bir geliri devletimize gelir akışı olarak yansıtacağız. Yani yap-işlet-devret projelerini ne kadar başarılı uyguladığımızı gösteren iki örnek. İkisini topladığımızda 30 milyar euronun üzerinde devletimize direkt nakit akışı sağlayan projeler bunlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YAP-İŞLET-DEVRET ELEŞTİRİSİNE YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya da değinen Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Her zaman ki, maalesef üzülerek izlediğimiz yalanların ve hezeyanların tekrarlanması şeklindedir. Biz bunları onlarca kez yalanladık fakat onlar bu yalanları söylemekten bıkmadılar. Biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız. Bu projeler halkımızın hayatını kolaylaştıran ülkemizin ekonomisine, istihdamına üretimine, turizmine oldukça fazla katkılar yapan, çok kıymetli projelerdir. Bunlar Türkiye'nin projeleridir. Hesap, kitap; hepsi yapılmıştır. Bu projeler tamamen kamuya açık olan ihalelerdir. Bir yarışma sonucu kazanılmış olan ihalelerdir. Aynı şekilde Antalya- Alanya ve Ankara- Kırıkkale- Delice Otoyolu ihalelerini de yapıyoruz. Burada da bu işi yapabilecek kabiliyetteki bütün firmalar girip teklif verebilirler. Yarışma sonucu kamu açısından uygulanabilir bir teklif yapılır ve bir sözleşme yapılır. Sözleşme dahilinde bu projeler yapılır ve bitirilir. Yani bir tarafta 17 yılda bitmeyen Bolu Dağı Tüneli gibi basit bir proje, bir tarafta da dünyanın en teknolojik köprüsü ve 2.5 milyar euroluk bir bir proje. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 4 yılda biten bir proje. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı... Bu kadar kıymetli, dünyanın takdir ettiği işler maalesef sırf kötü siyasetlerine alet etmek için yalan yanlış rakamlarla, rakam kirliliğiyle karalamaya çalışılan bu kadar kıymetli işler. Biz yaptığımız işlerin arkasındayız. Çok başarılı işlerdir."

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİR AKIŞI SAĞLANACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu projeler vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran projelerdir. Bu projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar; yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. 7 milyar saat vatandaşımıza kalıyor. Bu projelerin tamamen arkasındayız. Doğru işler yaptık ve doğru işler yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bugünkü rakamlar tamamen uydurmadır. 22 milyar rakamı konuşuluyor. Evet bir 22 milyar rakamı var. İstanbul Havalimanı'ndan 22 milyar euro artı KDV direkt devlete gelir akışı sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yap-işet-devret projesiyle ilgili eleştirileri dile getirdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Yap-işlet-devret modeliyle yapılıp hizmete açılan 8 karayolunun toplam maliyeti -tam rakamı vereyim- 22 milyar 215 milyon 713 bin 989 dolar. Yani kısaca 22 milyar dolar, 8 kara yolunun maliyeti, bunların ortaya koyduğu maliyet. Verilen garantiyi ne kadar? Herhalde 22 milyar maliyeti olunca, garanti biraz üstünde olur derseniz. 22 milyar maliyete karşı verilen garanti 59 milyar 747 milyon 817 bin 122 dolar. Ya bunlarda vicdan var mı? Bunlarda ahlak var mı? Bunlar da insan sevgisi var mı? Ya devletin hazinesi böyle soyulur Allah aşkına ya? 22 milyara mal edeceksin, 59 milyar lira garanti vereceksin. 59 milyarı alan kendi cebine mi koyacak bunu? Birilerinin siyasetini finanse edecek, onların Manhattan'da gökdelen yapmalarına imkan sağlayacak, onların Muhammed Ali Clay'in çiftliğini almasına imkan sağlayacak. Tek başına bunu verirler mi adama?"