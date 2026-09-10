Kilis'te 53 bin dekarda biber hasadı başladı, kurutma tesislerinde yoğunluk var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te 53 bin dekarda biber hasadı başladı, kurutma tesislerinde yoğunluk var

Kilis\'te 53 bin dekarda biber hasadı başladı, kurutma tesislerinde yoğunluk var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te 53 bin dekar alanda biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Kentte 91 bin ton salçalık ile 27 bin ton baharatlık biber, 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber tesisinde işleniyor.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadıyla birlikte kurutma işlemleri de başladı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, kent genelinde 53 bin dekar alanda biber yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Küçük, bu rakamın ildeki sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiğini ifade etti.

Başta Hasancalı köyü olmak üzere Musabeyli ilçesinin, baharatlık biber üretimi ve işlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Küçük, "Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber üretimi yapılıyor. Kentte üretilen yaklaşık 91 bin ton salçalık biber ile 27 bin ton baharatlık kırmızı biber, 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber tesisinde işleniyor." dedi.

Kilis'in Türkiye'de baharatlık kırmızı biber üretiminde 3'üncü sırada olduğunu ifade eden Küçük, "2025 yılı TÜİK verilerine göre Kilis salçalık biber üretiminde ise 8'inci sırada yer alıyor. İlimiz tarımı ve ekonomisinde önemli bir yere sahip olan başta biber olmak üzere, tüm baharat ürünlerinin Kilis'te tanıtımı ve daha geniş kitlelerce bilinirliğinin sağlanması için her yıl biber festivali düzenliyoruz. Yürütülen projeler ile verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman da biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.

40 dönümden yaklaşık 80 ton taze biber rekoltesi beklediğini vurgulayan Duman, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. 80 ton taze biberden yaklaşık 20 ton toz biber rekoltesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Festival, Ekonomi, Türkiye, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te 53 bin dekarda biber hasadı başladı, kurutma tesislerinde yoğunluk var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:29:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Kilis'te 53 bin dekarda biber hasadı başladı, kurutma tesislerinde yoğunluk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement