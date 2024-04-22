Kilis'te biber fideleri çocukların elleriyle toprakla buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te biber fideleri çocukların elleriyle toprakla buluştu

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Kilis'in Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde biber üreticileri fideleri toprakla buluşturdu. İlk fidelerin toprakla buluşturulduğu etkinliğe çocuklar da katıldı. Kilis'te 45 bin dekar alanda biber fidelerinin dikimi başladı. Çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle umutlarını toprakla buluşturdu. Biberin Türkiye'nin her noktasına gönderildiği belirtildi.

22.04.2024 13:59
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Kilis'te biber fideleri çocukların elleriyle toprakla buluştu

Kilisli çocuklar acının fidelerini toprakla buluşturdu

Biberin tarladan sofralara yolculuğu başladı

KİLİS - Kilis'in Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde biber üreticileri fideleri toprakla buluşturdu. İlk fidelerin toprakla buluşturulduğu etkinliğe çocuklar da katıldı.

Kilis'te 45 bin dekar alanda sofralık, salçalık, kurutmalık, baharatlık ve dolmalık olarak üretimi yapılan biber fidelerinin dikimi başladı. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden etkilenen Kilis'te çiftçiler, geçen sene olduğu gibi bu sene de yüksek rekolte beklentisiyle umutlarını toprakla buluşturdu.

"Acının fideleri toprakla buluştur"

45 bin dekar alandan üretilen biberin Türkiye'nin her noktasına gönderildiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, " Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 45 bin dekar alanda biber fidelerini toprakla buluşturma mesaisi başladı. Kent genelinde 20 bin dekar alanı baharatlık çeşidi, 25 bin dekar alanda ise salçalık ve dolmalık olarak piyasaya girmektedir. Biz şuan acının fidelerini Suriye'ye sınır noktasındaki topraklarla buluşturduk. Geçen sene fiyat ve verim olarak çok iyiydi. Bu sene beklentimiz daha da iyi olacak" dedi.

"Yarının umutları çocuklar, fideleri toprakla buluşturdu"

Türkiye'de hem verim, hem de üretim konusunda 2. olan biber fidelerinin toprakla buluştuğunu söyleyen Güven Özdemir, "Yarının umutları olan çocuklar da tarlalarda bizlerle birlikte fide dikim programına katıldı. Suriye'ye sıfır noktasında biber fideleri toprakla buluştu, bereketli bir yıl diliyoruz" diye konuştu.

"İnşallah bu yıl üreticinin ve tüketicinin istediği bir yıl olur"

Kilis'in önemli geçim kaynağı olan biber mesaisinin başladığını vurgulayan çiftçi Umut Göçmen ise geçen sene yüksek rekolte ile biber hasadı yapıldığını ve 4 Nisan'dan sonra sofralık, salçalık ve kurutmalık biberin fidelerini toprakla buluştuğunun altını çizdi. Çiftçi Umut Göçmen, "Sabah ezanından sonra tarlaların yolunu tutan çiftçi ve tarım işçilerinin hummalı mesaisi başladı. Çeşit olarak bölge genelinde büyük bir artışla biber ekimi bulunmakta. İnşallah bu yıl hem üreticinin hem de tüketicinin istediği bir yıl olur. Geçen sene olduğu gibi sezon kurak geçmezse bu sene dönüm başına beklentimiz 8-9 ton olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Musabeyli, Elbeyli, Türkiye, Kilis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te biber fideleri çocukların elleriyle toprakla buluştu - Son Dakika

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