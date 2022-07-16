Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek

16.07.2022 12:05
Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek

Tarıma dayalı ekonomisi her geçen gün gelişen Kilis'in önemli gelir kaynaklarından domateste bu yıl 90 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarıma dayalı ekonomisi her geçen gün gelişen Kilis'in önemli gelir kaynaklarından domateste bu yıl 90 bin ton rekolte bekleniyor.

Zeytin, üzüm ve biber başta olmak üzere birçok ürünün yetiştirildiği kentte, çiftçiler domates hasadı yapıyor.

Kentte yaklaşık 9 bin dekarlık alanda geçen yıl dekar başına ortalama 7 ton verimle 63 bin ton domates üretildi. Bu yıl ise rekoltenin 90 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Toplanan domatesler, kentteki satışının yanı sıra kamyonlarla çevre illere götürülüyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, domates yetiştiren çiftçilerin bu sezon elde ettikleri verimle yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Özdemir, "Bu sene dekara 10 ton gibi bir beklentimiz var. Toplamda 90 bin ton domates bekliyoruz. Kuraklığa rağmen bu sene verim yüksek." diye konuştu.

Polateli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Murat Kavuşturan da bölgenin daha çok desteklenmesi ve sulama alanlarının gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kentte yetiştirilen domates ve biberin salça olarak da değerlendirilmesi için projeler yürüttüklerini ifade eden Kavuşturan, bunu hayata geçirdiklerinde çiftçinin alternatif satış zincirlerine ulaşarak daha yüksek gelir elde edeceğini dile getirdi.

Kavuşturan, tarımda zararlılarla mücadele konusuna değinerek, "Çiftçilerimizin mücadelesine bizler de destek oluyoruz. Zirai mücadele anlamında feromon tuzaklar veriyoruz. Bu tuzaklara yakalanan böcek sayılarıyla birlikte ilaçlama başlangıçlarının duyurularını yapıyoruz. Onlar da buna göre bilinçli bir ilaçlama yaparak daha sağlıklı, ilaç kalıntısı olmayan güzel bir sebze yetiştiriciliği yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Çiftçi Mehmet Çağlı da bu yıl 20 dönümde domates yetiştirdiğini, geçen yıl dekar başına 8 ton olarak gerçekleşen domates veriminin bu yıl 13-15 ton olmasını beklediğini söyledi.

YORUMLAR
500
Konya Ovası'nda bu yıl hububat ürünlerinde verim ve kalite artışı yaşandı Konya Ovası'nda bu yıl hububat ürünlerinde verim ve kalite artışı yaşandı Sınır kenti Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Sınır kenti Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Kaynak: AA

Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 12:11:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement