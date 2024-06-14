Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik

Kilis merkezdeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na kısa süre kala küçükbaş kurbanlık alışverişlerinde hareketlilik başladı. Pazarda 9 bin TL ile 25 bin TL arasında küçükbaş bulunurken, büyükbaş fiyatları ise 70 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor.

14.06.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken bayrama kısa süre kala pazarda hareketlilik arttı.

Kilis merkezdeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na kısa süre kala küçükbaş kurbanlık alışverişlerinde hareketlilik başladı. Kentin dört bir tarafından gelenler küçükbaş hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Pazarda 9 bin TL ile 25 bin TL arasında küçükbaş bulunurken, büyükbaş fiyatları ise 70 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Bayrama sayılı günler kala canlı hayvan pazarında yoğunluğun başladığını söyleyen hayvan satıcısı Kadir Payam, "Kurban sezonu geldi. Küçük ve büyükbaş hayvanları pazara çıkardık. Dişi ve erkek hayvanlarımız var. Dişi koyunun kilosu 175 ile 190 TL arasında, ortalama dişi bir koyun 9 ile 15 bin TL arasına alıcı buluyor. Erkek toklu olarak hitap ettiğimiz Van beyazı mor koyunlar ise 220 ile 230 arasında gidiyor ve bir erkek hayvan 13 ile 25 bin TL arasında alıcı buluyor. Yerli malı olarak pazara çıkardığımız küçükbaşlar ise 240 ile 250 arasında değişiyor. Büyük baş olarak düve dediğimiz cins ise 70 ile 130 bin TL arasında tutarken fiyatı çıkarken, dana ise 90 ile 300 bin TL arasında satışa sunuluyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Kilis, Van, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:46 Putin, ateşkes için Ukrayna’ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
13:59 Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya’dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:46 Başkan bizzat söyledi Nwakaeme Trabzonspor’a geri dönüyor Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor
16:35 İbrahim Kutluay ve Demet Şener’in kızı İrem mezun oldu Son hali anneye benzetildi İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi
16:19 Suudilere satılmıştı Kocaeli’deki 44 yıllık dev şirket iflas etti Suudilere satılmıştı! Kocaeli'deki 44 yıllık dev şirket iflas etti
16:08 Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 17:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement