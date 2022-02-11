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Kilis'te sektör buluşması toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis'te sektör buluşması toplantısı yapıldı

11.02.2022 09:32
Kilis'te sektör buluşması toplantısı yapıldı

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin gelirinin arttırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik görüş, öneri ve taleplerin dile getirilerek raporlandığı sektör buluşması yapıldı.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin gelirinin arttırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik görüş, öneri ve taleplerin dile getirilerek raporlandığı sektör buluşması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, moderatörlüğünde, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri, Birlik, Oda, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanları, Kamu Kurumları ile Tarıma Dayalı Sanayi Temsilcileri, yetiştirici ve üreticilerin katılımları ile gerçekleşen Sektör Buluşmasında tüm paydaşlar, Kilis Tarımına dair görüş, öneri ve taleplerini dile getirmiştir. Yine ihtiyaç duyan paydaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri yazılı olarak alındı.

Katılımcı bir ortamda, Kilis tarım sektörüne dair sözü olan tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen Sektör Buluşmasına fikir, öneri ve projeleri ile katkı sağlayan bütün konuklara teşekkür eden İl Müdürü Kökçüoğlu, "Dile getirilen veya yazılı olarak belirtilen bütün hususlar rapor haline getirilecek. Tarafımızdan yapılması gerekenler için çalışmalar hemen başlatılacak. Bakanlığımız tarafından çözüme kavuşturulabilecek hususlar ise yakın zamanda Antalya ilinde yapılacak toplantıda Bakanlığımız yetkililerine iletilecek" dedi.

Sektör buluşmasının Kilis tarımı ve çiftçimize hayırlı olması dileğinde bulundu. - KİLİS

Kilis'te sektör buluşması toplantısı yapıldı

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Mehmet Nuri, Hisarcık, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te sektör buluşması toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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