Kilis'ten Suriye'ye Tarihi Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'ten Suriye'ye Tarihi Ziyaret

Kilis\'ten Suriye\'ye Tarihi Ziyaret

Kilis TSO Başkanı Celkanlı, Suriye'ye ilk resmi heyet ziyaretiyle ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

22.04.2025 15:36
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Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte gerçekleştirdiği Şam ziyaretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Celkanlı, Türkiye'den Suriye'ye giden ilk resmi heyette yer almaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, ziyaretin hem iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi hem de bölge halkı için yeni fırsatlar doğurması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında gerçekleştirilen iki günlük Şam ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Türkiye'den Suriye'ye yapılan ilk resmi heyet ziyareti olduğunu vurgulayan Celkanlı, "Bir Kilisli ve bir oda başkanı olarak bunun gururunu yaşadık. Yaklaşık 40 kişilik bir heyetle Şam'a gittik. Orada Şam'ın diğer oda başkanları, gümrük işletmeleri genel müdürlükleri ve çeşitli bakanlıklarla önemli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunduklarını belirten Celkanlı, "Her iki taraf da karşılıklı ticaretin ne kadar önemli olduğunu ve birbirlerine olan ihtiyaçlarını masaya yatırıldı" ifadelerini kullandı.

"Günübirlik için gerekli yazılar bekleniyor"

Celkanlı ayrıca, Suriye Ticaret ve Gümrük Bakanlığı'nın verdiği uygunluk yazısına değinerek, "Bu yazı, pasaportu olan vatandaşların araçlarıyla Suriye'ye geçişini mümkün kılıyor. Ancak bu geçişin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi'nden de benzer uygunluk yazılarının gelmesi gerekiyor" dedi. Devletin amacının vatandaşların günübirlik araçla gidiş gelişlerini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Celkanlı, "İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra vatandaşlarımız, pasaportlarıyla araçlarıyla günübirlik olarak Suriye'ye gidip gelebilecek. Şam'da yaptığımız görüşmelerin de en önemli başlıklarından biri buydu. Savaş sonrası süreçte bu sistemlerin kurulması zaman alıyor. Ancak karşı tarafta gümrük kapısı ve sistemleri büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Biz de bu sürecin takipçisiyiz" diye konuştu. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'ten Suriye'ye Tarihi Ziyaret - Son Dakika

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