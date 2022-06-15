Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor - Son Dakika
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Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor

15.06.2022 10:57

Bursa'da ana caddeler ve parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtı.

Bursa'da ana caddeler ve parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtı. Kilosu yüzlerce lira olmasına rağmen kimse toplamayıp kokusunu teneffüs ediyor.

Bursa'nın çeşitli park ve cadde kenarlarında ıhlamur ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar Haziran ayının girmesiyle birlikte çiçek açtı. Ağaçların açtığı çiçekler muhteşem bir kokusu salgılarken, vatandaşlar bu güzel kokuyu içine çekmek için ağaçların altında yürüyüşe çıkıyor veya dinleniyor. Kışın çayı soğuk algınlığına karşı tüketilen ıhlamurların çiçeklerinin kilosu yüzlerce liradan satılıyor. Vatandaşlar kilosu yüzlerce lira olan bu ıhlamurları güzel kokusundan istifade etmek için toplamıyor. Ihlamurlar her yıl çiçek açtığında Bursa sokakları muhteşem bir kokuyla kaplanıyor. Vatandaşlarda bu güzel kokuyu çiçekler dökülene kadar teneffüs ediyor.

Ihlamur çiçeklerinin çok güzel koktuğunu ifade eden Bursalılar "Şehrin parklarında ve caddelerinde ıhlamur ağacı var, bu ağaçlar çiçek açtığında çok güzel kokuyor. Bu ağaçların altında gezmek kokusunu teneffüs etmek çok keyifli. Biz güzelliği çiçekler dökülene kadar yaşıyoruz. Bu ıhlamur ağaçlarının daha çok ekilmesini talep ediyoruz" dedi.

(Burak Türker - Ahmet Burak Öztürk - İHA)

Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilosu yüzlerce lira...Her cadde ve parkta var, kimse toplamıyor - Son Dakika
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