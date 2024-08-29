Kimyagerden kahverengi kokarca mücadelesi çağrısı

Ekonomi

Kimyager Ömer Karahasan, Karadeniz bölgesinde tarımsal faaliyetlere ciddi boyutta zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı en etkili yöntemin kışlak mücadelesi olduğunu belirterek Eylül ve Ekim aylarında bu mücadelenin yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Fındık üretiminde ciddi zararlara yol açan kahverengi kokarca böceği, Karadeniz bölgesinde hızla yayılmaya devam ediyor. Tarım uzmanları, özellikle Giresun, Ordu ve Samsun illerinde yoğun olarak görülen bu istilacı böcekle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Kimyager Ömer Karahasan, yaptığı açıklamada kahverengi kokarca ile mücadelenin en etkili yönteminin "Kışlak Mücadelesi" olduğunu belirtti. Karahasan, "Kokarca özellikle kışlamak için bahçelerden fındık bahçelerinde fındık evi olarak kullanılan evlerde balkonlarda odunluklarda kendilerine yaşam alanları seçiyorlar. Yani milyarlarca kokarca Eylül ve Ekim aylarında bahçelerden bu köy evi ve benzeri alanlara çekiliyor. Nisan aylarında ise bahçelere doğru giriş yapıyorlar. Bu kapalı alanlara giren kahverengi kokarca erginlerinin toplanıp imha edilmesi ve halk sağlığı alanında uygun olan böcek ilaçları ile mücadele şeklindeki öneriler maalesef Giresun ve Ordu'da yaşayan vatandaşlarımız için uygulanması zor bir yöntem. Özellikle Ordu ve Giresun gurbetçi şehri olduğu için bu bölgelerdeki insanlar köy evlerini sadece fındık zamanı Temmuz ve Ağustos aylarında kullanıma açıyorlar. Dolayısıyla Eylül, Ekim ve Nisan aylarında kışlak mücadelesi yapılmıyor. Kokarca bahçeye girdiği zaman zaten çok zor mücadele ediliyor. Gerek biyolojik gerek bahçe ilaçlama kokarcanın çok hızlı üremesinin önüne geçmemiş oluyoruz" dedi.

"Uzman bir ekiple bu iş çözülebilir"

Kimyager Karahasan, Valilikler öncülüğünde tarım il müdürlükleri, belediyeler ve halk sağlığı uzmanlarından kurulacak ekipler ile köy evlerinde kışlak mücadelesinin yapılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Kokarcanın yoğun olduğu ilçelerde köylerde fındık bahçelerinin içinde, yanında, kenarında, bulunan köy evleri sahipleri ile görüşülecek ve gurbete giden ev sahipleri de ilaçlama yapılacağı zaman evlerini açmak zorunda tutulacak. Halk Sağlığı alanında kullanılan açık ve kapalı alan ilaçlar ile Tarım il müdürlüğü belediyeler ve halk sağlığı alanında ilaçlama yapan firmalardan bir ekip kurarak bu işin üstesinden gelinebilir. Milyarlarca kokarcanın kışlak mücadelesi için girdikleri bu kapalı alanlarda İmha edilme ve popülasyonu çok ciddi anlamda kırma imkanı var iken yapılan diğer mücadeleler vakit kaybı olacaktır" şeklinde konuştu. - GİRESUN