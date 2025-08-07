Kimyasal İthalatında Yeni Düzenleme - Son Dakika
Ekonomi

Kimyasal İthalatında Yeni Düzenleme

07.08.2025 10:17
Çevre Bakanlığı onayıyla bazı kimyasalların ithalatı AR-GE ve laboratuvar kullanımı için mümkün olacak.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan bazı kimyasalların ithalatında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla izin verilebilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bazı madde, karışım ve eşyaların ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yapılan düzenlemeyle de "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabi belirli kimyasalların ithalatına, çevrenin korunmasına ve bilimsel çalışmalara da destek vermek amacıyla yalnızca AR-GE çalışmaları veya laboratuvarlarda referans standart olarak kullanılması kaydıyla izin verilecek.

Söz konusu kimyasalların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "muafiyet beyanı kabul yazısı" alınarak yapılabilecek.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Hukuk

