Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi - Son Dakika
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Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi

15.03.2022 13:45

Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi Konut yatırımında talep artışı devam ediyor.

Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi

İSTANBUL - Konut yatırımında talep artışı devam ediyor. Konut satışlarındaki artışın, kiralık daire fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarındaki artışın vatandaşların yatırım amaçlı yaptıklarını belirten emlakçılar, bu artışın kiralardaki aşırı artıştan kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Emlakçılar ayrıca, yabancı yatırımcılar için ise Türkiye'nin makul olduğunu söylüyor.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

"Kira artışlarından kaynaklı vatandaş konut alımına yöneliyor"

Devlet banklarında ki faiz oranların sabit kalmasından kaynaklı konuta yönelimin devam ettiğini ifade eden emlakçı Taner İşlek, "Kira artışlarından kaynaklı vatandaş 4 bin 500 TL gibi rakamlara kiraya çıkmaktansa satın almaya yöneliyor. Vatandaşlar daha çok yatırım kaynaklı konuta alıyor. İpotekli konut satışlarında biraz peşinatla yüksek borcun altına girmeye çalışılıyor. Bu yüzden de ipotekli konut satışları yükseliyor. Ülkemizde dövizin yüksek olmasından dolayı yabancı yatırımcılar konuta alımına yöneliyor. Şu anda konut satışları değişken. Vatandaş kendisine uygun makul olanlara yöneliyor. Eğer faiz oranları yükselirse konut satışları ve fiyatları sabitlenir. Arz talep olunca fiyatlar oynuyor" şeklinde konuştu.

Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi
Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi
Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi
Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi
Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kiralar arttı, vatandaşlar konut alımına yöneldi - Son Dakika


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