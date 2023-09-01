Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi başlıyor - Son Dakika

Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi başlıyor

Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi başlıyor
Son Güncelleme: 01.09.2023 07:58

Fahiş kira artışları nedeniyle ortaya çıkan kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında arabulucu dönemi başlıyor. Bugünden itibaren taraflar önce ara bulucuya gidecek, eğer uzlaşma sağlanamazsa yargı süreci başlayacak.

Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında bugün itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ev sahipleri de kiracılar da uyuşmazlıklarına mahkemeden önce ara bulucularda çözüm arayacak.

BUGÜN BAŞLIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının bugün itibarıyla başladığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun bugün itibarıyla başladığını belirtti.

"İKİ HAFTA İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILACAK"

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını dava şartı olarak düzenleyen kanun hükmünün usul ve esaslarını içeren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı bilgisini veren Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu uyuşmazlıklarda sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular, bu eğitimi alanların bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilecek. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulü uygulanacak ve bu davalar ivedi olarak görülecek."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi başlıyor - Son Dakika
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