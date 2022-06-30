Kırgızistan'da vergi ve gümrük gelirleri tahsilatı arttı - Son Dakika
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Kırgızistan'da vergi ve gümrük gelirleri tahsilatı arttı

30.06.2022 11:28
Kırgızistan'da vergi ve gümrük gelirleri tahsilatı arttı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede bu yılın ilk yarısında vergi ve gümrük gelirleri tahsilatının arttığını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede bu yılın ilk yarısında vergi ve gümrük gelirleri tahsilatının arttığını bildirdi.

Kırgızistan parlamentosunun yaz tatili öncesindeki son oturumunda konuşan Caparov, vergi ve gümrük gelirlerinin tahsilatındaki artışa, yatırımlara ve dış borç geri ödemelerinin önemine işaret etti.

Caparov, Ocak-Haziran 2021'de 47 milyar som (587 milyon 500 bin dolar) vergi tahsil edildiğini, bu rakamın 2022'nin aynı döneminde 68 milyar 800 milyon soma (860 milyon dolar) çıktığını bildirdi.

Geçen yılın ilk yarısında 20 milyar 100 milyon som (251 milyon 250 bin dolar) gümrük geliri elde edildiğini belirten Caparov, gümrük gelirlerinin 2022'nin aynı döneminde 31 milyar 200 milyon soma (390 milyon dolar) yükseldiğini kaydetti.

Caparov, ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması için geçen yılın ilk yarısında 3 milyar 400 milyon som (42 milyon 500 bin dolar) ayrıldığını, bu yılın aynı döneminde ise 12 milyar 500 bin som (156 milyon 250 bin dolar) tahsis edildiğini bildirdi.

Ülkenin dış borç geri ödemelerine ilişkin de Caparov, "2022 yılında 287 milyon dolar, gelecek yıl da yaklaşık 312 milyon dolar geri ödememiz gerekiyor." dedi.

Yasama organıyla birlikte ekonomiye çekidüzen vermeyi amaçladıklarını kaydeden Caparov, ağustos ayı başında memur maaşlarını artırmayı planladıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan'da vergi ve gümrük gelirleri tahsilatı arttı - Son Dakika

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