Kırgızistan yılın ilk yarısında yüzde 6,3 büyüdü - Son Dakika
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Kırgızistan yılın ilk yarısında yüzde 6,3 büyüdü

14.07.2022 09:43
Kırgızistan yılın ilk yarısında yüzde 6,3 büyüdü

Kırgızistan'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ilk yarısında yüzde 6,3 yükseldi.

Kırgızistan'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ilk yarısında yüzde 6,3 yükseldi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un kabinesi Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, toplantının başında yaptığı konuşmada, ekonomide bu yılın ilk 6 ayında "güzel bir sonuca" ulaştıklarını belirtti.

Caparov, Milli İstatatik Komitesi'nden alınan ön bilgilere göre, ülkede GSYH'nin yılın ilk yarısında yüzde 6,3 arttığını söyledi.

Bütçe gelirlerinin salgın başlamadan 2019 yılın ilk 6 ayına göre 1 milyar 121 milyon 250 bin dolar arttığını aktaran Caparov, "Kolluk kuvvetlerimiz kaçakçılık ve yolsuzlukla amansız bir şekilde mücadele ediyor." dedi.

Caparov, bu yıl sosyal sektörde tüm çalışanların maaşlarını zamlı verdiklerini ve 1 Ağustos itibarıyla tüm devlet ve kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapacaklarını kaydetti.

Ülke bağımsızlığı, huzur ve barışın değerinin sınırsız olduğunu vurgulayan Caparov, bakanlar, vali ve yerel yetkililerden bölgelerde düzenlenen etkinlikler hakkında aylık olarak halkı ve medyayı bilgilendirmeye çağırdı.

Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov da, uluslararası kuruluşların gayri safi yurtiçi hasıla büyümesine ilişkin karamsar tahminlerine rağmen, durumu istikrara kavuşturmayı başardıklarını söyledi.

Caparov, GSYH artışına dikkati çekerek, "Tarımda yüzde 2, inşaatta yüzde 3,4, hizmet sektöründe yüzde 4, sanayide yüzde 14,6 oranında artış kaydedildi" dedi.

Ülkede altın madenlerin işletilmesine karşı çıkanlara seslenen Caparov, "Kırgızistan'da 245 okul binası kötü durumda, 219 bin 704 düşük gelirli ailemiz ve 710 bin emeklimiz var. Yılda yaklaşık 10 bin yeni ek derslik gereklidir. Bunun için yılda 24 okul inşa etmeliyiz. Hastanelerimizi tadilat etmeliyiz. Bunun için ek kaynağa ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandı.

Caparov, 2021 yılında madencilik sektöründen toplanan vergi toplamını bu yılın ilk 6 ayında topladıklarını belirterek, bu dönemde madencilik sektöründen 322 milyon 500 bin dolar vergi geliri elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ise 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret hacminin yüzde 45 artarak 3 milyar 951 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan yılın ilk yarısında yüzde 6,3 büyüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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