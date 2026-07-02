Kırklareli'de Biçerdöver Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'de Biçerdöver Denetimleri Sürüyor

Kırklareli\'de Biçerdöver Denetimleri Sürüyor
02.07.2026 13:52
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Kırklareli Tarım Müdürlüğü, hububat hasadında ürün kayıplarını önlemek için denetimleri artırdı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde devam eden hububat hasadı sürecinde ürün kayıplarının önlenmesi, hasadın verimli şekilde gerçekleştirilmesi ve muhtemel risklerin en aza indirilmesi amacıyla biçerdöver denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelince yürütülen denetimlerde, hasat yapılan tarım arazilerinde biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri, operatör belgeleri, makine ayarları ve hasat sırasında oluşabilecek dane kayıpları kontrol edildi. Ekipler, biçerdöverlerin uygun ayarlarda çalıştırılması konusunda incelemelerde bulunarak üreticilere ve operatörlere teknik bilgiler aktardı.

Denetimler kapsamında üreticilere, doğru hasat uygulamalarının ürün verimi ve kalite üzerindeki etkisi anlatılırken, dane kayıplarını en aza indirecek yöntemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle hasat sırasında meydana gelebilecek tarla yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler de hatırlatıldı.

Yetkililer, hasat döneminin sorunsuz tamamlanması, üreticilerin emeklerinin korunması ve verim kayıplarının önlenmesi amacıyla biçerdöver denetimleri ile bilgilendirme çalışmalarının hasat sezonu boyunca il genelinde sürdürüleceğini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırklareli'de Biçerdöver Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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