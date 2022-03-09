Kırklareli'nde stokçuluk denetimi - Son Dakika
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Kırklareli'nde stokçuluk denetimi

09.03.2022 10:48
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi

Kırklareli'nde marketlerde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli'nde marketlerde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli Valiliği koordinesinde il genelinde Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince marketlerde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleşti. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde denetim ekiplerimizce marketlerdeki ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Haksız kazanç haramdır ve kimseye fayda sağlamaz" denildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi
Kırklareli'nde stokçuluk denetimi

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Osman Bilgin, Kırklareli, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırklareli'nde stokçuluk denetimi - Son Dakika


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