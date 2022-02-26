Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı

26.02.2022 14:55

Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı Samsunlu balık satıcıları, kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yüksek olmasının balığa olan ilgiyi arttırdığını söyledi.

Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı

SAMSUN - Samsunlu balık satıcıları, kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yüksek olmasının balığa olan ilgiyi arttırdığını söyledi.

Döviz kurunun yüksek olması ve artan maliyet girdileri, kırmızı et ile beyaz et fiyatların tavan yapmasına neden oldu. Durum böyle olunca protein ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar balık tezgahlarına yöneldi. Çipura ve levrek gibi balıkların kilosu 75 TL'den, somonun kilosu da 50 TL'den satılırken, vatandaşlar en çok kilosu 15 ile 25 TL arasında değişen mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıklara yöneldi.

"Vatandaşlar et yerine balık almayı tercih ediyor"

Vatandaşların pahalı olan etin yerine balık almayı tercih ettiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Balık sezonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Hamsi, mezgit ve barbun tezgahlarda bolca var. Fiyatlar da gayet uygun. Her vatandaşın alabileceği fiyatta balık var. Hamsinin kilosu 25, barbunun, mezgidin ve istavritin kilosu da 15 liradan satılıyor. Kırmızı etin fiyatı uçmuş. Tavuk budunun kilosu 40 TL. Vatandaş da kilosu 15-20 TL'den balık almayı tercih ediyor" dedi.

Balık fiyatlarının ucuzluğunu koruduğunu dile getiren balık satıcısı Ercan Albayrak, "Havalar soğudu. Havanın bozuk gitmesine rağmen balık fiyatları yine de ucuz. Hamsi, barbun, mezgit ve istavritin fiyatı 15-20 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar da fiyatlardan gayet memnun" diye konuştu.

Et fiyatlarına göre balık fiyatlarının daha uygun olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, şunları söylediler:

"Balık fiyatları bizce günün şartlarına göre uygun. Şu dönemde Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz somon aldık. Nasip olursa akşam somon yiyeceğiz. Kilosuna 50 TL verdik. Bizce kırmızı et fiyatlarına göre gayet iyi."

YORUMLAR
500
Emanet altınlarla kaçan kuyumculara bin 580 yıl hapis istendi Emanet altınlarla kaçan kuyumculara bin 580 yıl hapis istendi Vatandaşlar ATM'ye akın etmişti! Ukrayna'da döviz çekimi yasaklandı, nakit çekimine kısıtlama getirildi Vatandaşlar ATM'ye akın etmişti! Ukrayna'da döviz çekimi yasaklandı, nakit çekimine kısıtlama getirildi

Türk Lirası, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:32:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement